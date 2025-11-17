Hisar News: हिसार में मकान में लगी आग

सिलेंडर फटने पर हुए धमाकों से दहला शहर

Hisar News, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार में आज सुबह एक दुकान के ऊपर बने मकान में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। मकान में लगी आग के कारण रसोई में रखे सिलेंडर भी फट गए। सिलेंडर फटने से हुए धमाकों के कारण पूरा मोहल्ला दहल उठा और लोग घरों से बाहर निकल आए। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

परिवार समय रहते मकान से आ गया बाहर

प्राप्त जानकारी अनुसार हिसार के उकलाना मंडी में अपरोच रोड स्थित जगदंबा किराना स्टोर के ऊपर मकान बना हुआ है। सोमवार अलसुबह मकान में अचानक आग लग गई। आग के कारण रसोई में रखे गैस सिलेंडर एक-एक करके धमाकों के साथ फटने लगे। गनीमत रही कि मकान में सो रहा विक्की का परिवार समय रहते जाग गया और जान बचाकर जैसे-तैसे नीचे उतरकर बाहर निकल आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर परिवार कुछ देर और कमरे में रहता तो जनहानि होना तय थी।

दमकल विभाग को दी सूचना

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही आग लगने की सूचना आसपास के लोगों को मिली, लोग पानी की बाल्टियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी के बस में नहीं थी। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। कुछ ही देर में उकलाना और आसपास से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

मकान में रखा सामान जलकर राख

आग इतनी भयंकर थी कि मकान में रखा लगभग सारा घरेलू सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कीमती वस्तुएं जलकर राख हो गईं। गैस सिलेंडरों के फटने से मकान के अंदरूनी हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मकान पूरी तरह काला पड़ गया और कई जगह दीवारें दरक गईं।

प्रशासन से मांगा मुआवजा

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता देने की मांग की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

