Amritsar SBI Branch: अमृतसर में एसबीआई की शाखा में लगी आग

फर्नीचर, दस्तावेज और कागजात जलकर राख
Amritsar SBI Branch (आज समाज), अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में आज अलसुबह एसबीआई की एक शाखा में आग लगने का मामला प्रकाश में आया है। आग लगने के कारणों का तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट में फाल्ट के कारण ही आग लगी है। आग के लगने से बैंक में रखा फर्नीचर, दस्तावेज और कुछ कागज जलकर राख हो गए।

सुबह 6 बजे लगी आग

प्राप्त जानकारी अनुसार अमृतसर का कटरा जैमल सिंह इलाके में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सुबह करीब 6 बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद आग पर काबू पा लिया। आग बैंक के अंदर ज्यादा नहीं फैली, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, बैंक के कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चपेट में आ गए हैं।

एटीएम सुरक्षा गार्ड ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना

आग पहली मंजिल से शुरू होकर बिल्डिंग के अन्य हिस्सों में फैल गई। बैंक में रखे कुछ जरूरी कागज भी इसकी चपेट में आ गए। बिल्डिंग से धुआं निकलता देखकर एटीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घटना के समय बैंक बंद था। जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग इमारत के पहले माले से शुरू हुई थी, जो धीरे-धीरे फैल गई। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल, पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच जारी है।

