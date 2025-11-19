Yamunanagar News: यमुनानगर में इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में लगी आग

फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू
Yamunanagar News, (आज समाज), यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई है। शोरूम में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आगजनी में शोरूम में खड़ी 60 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर जलकर राख हो गए। आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी खुलाया नहीं हो सका है। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग जनी ने कोई हताहत नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान भारी हुआ है।

मंगलवार रात करीब 8 बजे लगी आग

व्यासपुर निवासी गगन मलिक ने बताया कि अंबाला रोड पर उनकी कान्हा आॅटोमोबाइलस के नाम से जेलियो कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है। रात करीब साढ़े सात बजे वह अपने शोरूम को अच्छे लॉक करके गए थे। करीब आधे घंटे बाद उनके पास फोन आया कि उनके शोरूम के अंदर से धुआं निकल रहा है। मौके पर पहुंचे तो देखा अंदर आग लगी हुई थी। इतने में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई।

दीवारों में आई दरारें

फायर ब्रिगेड की टीम ने पहले शोरूम के आगे से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार भड़कती रही। उसके बाद शोरूम के पिछले दरवाजे पर जाकर देखा तो वहां से लपटें बाहर निकल रही थीं। ऐसे में दमकल की दो गाड़ियां तुरंत पीछे पहुंची और कर्मचारी आग पर काबू पाने लगे। आग इतनी भयानक थी कि आस पडोस के लोग भी दहशत में आ गए। शोरूम की दीवारों में भी दरारें आ गईं।

आग लगने के स्पष्ट कारणों का नहीं हो सका खुलासा

आग पर काबू पाते समय इन्वर्टर के बिजली के कारण चिंगारियां उठती रहीं। लगातार पानी के छिड़काव से 10 बजे तक आग कम हुई, जिसके बाद करीब रात 12 बजे तक पूरी तरफ से काबू पाया गया। जगाधरी सिटी थाना से राकेश कुमार ने बताया कि सूचान मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं। आग लगने का अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। प्राथमिक जांच में ऐसा लग रहा है कि शायद आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है।