Bahadurgarh News, (आज समाज), झज्जर : बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग ने साथ लगते एक रबड़ के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम धमाकों के साथ फट गए। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर दमकल दस्ता और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल की छह गाड़ियों ने 10 से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में फैक्ट्री लाखों रुपए का नुकसान हो गया, वहीं गोदाम मालिक का भी कहना है कि उनका करीब 60 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है।

फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम धमाकों के साथ फट गए

जानकारी मुताबिक बहादुरगढ़ के दिल्ली-रोहतक रोड स्थित सूर्य नगर इलाके में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ ही देर में साथ लगता रबर गोदाम भी इस आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेजी से फ़ैल रही रही कि पारस फोम प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम धमाकों के साथ फट गए। वहीँ रबर गोदाम के मालिक सुरेंद्रपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आग कैमिकल फैक्ट्री लगी थी, जो फैलकर उनके गोदाम तक पहुंची।

सुरेन्द्रपाल ने करीब 60 लाख रुपए से अधिक के नुकसान होने का अनुमान लगाया

उनका गोदाम बंद था और उसमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं था,सुरेन्द्रपाल ने करीब 60 लाख रुपए से अधिक के नुकसान होने का अनुमान लगाया है, वहीं पारस फोम फैक्ट्री के कर्मचारियों ने कहा कि यहां मोल्डेड फोम बनाया जाता था, लेकिन आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले गहनता से जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

ये भी पढ़ें: Minister Ranbir Gangwa बोले- गुटों में बटी कांग्रेस-कोई हुड्डा-शैलजा-रणदीप गुट, वीरेंद्र अलग डुगडुगी बजा रहे