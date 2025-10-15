FIR against ADGP’s Wife : एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में एडीजी पूरण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार पर केस दर्ज

FIR against ADGP’s Wife(आज समाज) : हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर (42) को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत चार पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट संदीप की पत्नी संतोष ने लिखाई है।

इसके पहले परिजनों ने बुधवार सुबह सांत्वना देने आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कार्रवाई की मांग की थी। शाम करीब चार बजे सीएम के ओएसडी एफआईआर की कॉपी लेकर परिजनों के पास पहुंचे। हालांकि, परिजन अभी संदीप को शहीद का दर्जा, पत्नी को नौकरी और आर्थिक मदद का लिखित आश्वासन चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि एडीजीपी वाई पूरण कुमार का चंडीगढ़ में आठ दिन बाद बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। वाई पूरण कुमार ने 7 अक्तूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने घर पर खुद को गोली मारी थी। उनकी आत्महत्या के ठीक आठवें दिन बीते रोज मंगलवार को रोहतक के साइबर सैल के एएसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या की थी।

संदीप कुमार मूल रूप से जींद के जुलाना गांव के थे निवासी

बता दें कि संदीप कुमार मूल रूप से जींद के जुलाना गांव के निवासी थे। उन्होंने सुसाइड करने से पहले चार पेज का सुसाइड नोट और छह मिनट 28 सेकंड का वीडियो छोड़ा था। सुसाइड नोट में उन्होंने एडीजीपी पूरण कुमार को भ्रष्ट बताते हुए रोहतक रेंज में उनके तबादले के बाद भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को आईजी कार्यालय में तैनाती दिलाने के अलावा भी कई अन्य आरोप दिवंगत एडीजीपी पर लगाए।

संदीप ने वीडियो में कहा…

संदीप ने वीडियो में कहा “आज भगत सिंह जिंदा होते तो उन्हें शर्म आती कि हम किन लोगों के लिए लड़े। मैं भगत सिंह का फैन हूं। सक्षम हूं, जमींदार का बेटा हूं। ईमानदारी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी देने जा रहा हूं। मुझे बहुत फख्र है। अलविदा दोस्तों, अगले जन्म में आएंगे तब भी ऐसी ही लड़ाई लड़ेंगे।”

