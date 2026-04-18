Ishaan Mehra: जानें, कौन हैं आलिया भट्ट के होने वाले जीजा

बहन शाहीन ने कर ली सगाई?

Ishaan Mehra, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। इसकी वजह उनकी पर्सनल लाइफ है, दरअसल शाहीन ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से सगाई की ली है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। शाहीन ने कुछ वक्त पहले ही अपना रिलेशनशिप पब्लिकली तौर पर ला दिया था, जिसके बाद से वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं।

दोनों की जोड़ी को लोगों का काफी प्यार भी मिला है। हाल ही में शाहीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ईशान के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमने एक-दूसरे को पसंद करने के मामले में शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शाहीन ने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है।

मिल रही बधाइयां

पोस्ट के कमेंट सेक्शन में फिल्मी दुनिया के लोग उन्हें इस नई शुरूआत के लिए बधाइयां दे रहे हैं, जिनमें नव्या नवेली नंदा ने लिखा है बहुत शुभकामनाएं शाहीन। तो वहीं अनन्या पांडे ने भी बधाई देते हुए लिखा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं।

फिटनेस कोच हैं ईशान मेहरा

शाहीन भट्ट के मंगेतर ईशान मेहरा की बात करें, तो वो स्पोर्ट्स और फिटनेस कोच हैं। सोशल मीडिया पर ईशान काफी एक्टिव रहते हैं। अकाउंट की बात करें, तो ईशान ज्यादातर जिम से रिलेटेड पोस्ट शेयर करते हैं।

फिल्ममेकर और राइटर हैं शाहीन

वहीं शाहीन की बात करें, तो वो फिल्ममेकर और राइटर हैं। इतना ही नहीं वो आलिया भट्ट के साथ प्रोडक्शन कंपनी इटरनल सनशाइन की को-फाउंडर भी हैं। हालांकि, शाहीन सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती, लेकिन इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया है।

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