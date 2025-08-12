Final rehearsal for Independence Day : स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज बाढड़ा अनाज मंडी में होगी फाइनल रिहर्सल

(Charkhi Dadri News) आज समाज नेटवर्क, बाढड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बुधवार को बाढडा अनाज मंडी में फाइनल रिहर्सल होगी। रिहर्सल में सभी विभागों एवं प्रतिभागी संस्थाओं के द्वारा अनुशासन, ऊर्जा और उत्कृष्ट तालमेल का प्रदर्शन करते हुए आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने मंडी परिसर का जायजा लिया और सुरेंद्र डांगी के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी ने परेड रिहर्सल भी की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियाँ जोरों पर हैं। बाढड़़ा की अनाज मंडी में मुख्य समारोह की तैयारी को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता देखने को मिली।

फाइनल रिहर्सल में हरियाणा पुलिस, होम गार्ड, एन.सी. सी. विंग के जवानों द्वारा मार्च पास्ट में शिरकत की जाएगी। औपचारिकताओं का बारीकी से अभ्यास कर सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का संचालन पूर्ण गरिमा और सटीकता के साथ हो। स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे और प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आधुनिक भारत के प्रगतिशील स्वरूप की झलक देखने को मिलेगी।

कार्यक्रम सुबह ठीक 9 बजे शुरू होगा। इस दौरान महिला महाविद्यालय बाढड़ा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाढड़ा, एकलव्य स्कूल बाढड़ा, प्रज्ञा स्कूल भांड़वा, अरावली स्कूल कादमा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरला व एनीज स्कूल हड़ौदा की टीमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगी।

