Filmmaker Vikram Bhatt Arrested: 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, मुंबई में साली के घर से Arrest

Filmmaker Vikram Bhatt Arrested: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को मुंबई और राजस्थान पुलिस की जॉइंट टीम ने कथित ₹30 करोड़ के फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रविवार को मुंबई के यारी रोड पर भट्ट की भाभी के घर से हुई।
भट्ट पर उदयपुर के एक बिजनेसमैन को फिल्म बनाने का वादा करके धोखा देने और कथित तौर पर फंड की हेराफेरी करने का आरोप है। राजस्थान पुलिस अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड लेने और आगे की जांच के लिए उदयपुर ले जाने के लिए बांद्रा कोर्ट में पेश करने वाली है।

इंदिरा IVF के मालिक ने केस दर्ज कराया

यह केस 17 नवंबर को इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज (इंदिरा IVF) के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने विक्रम भट्ट और सात अन्य लोगों पर फिल्म प्रोजेक्ट्स में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने का लालच देकर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है, जो कभी पूरे नहीं हुए।
शिकायत के मुताबिक, डॉ. मुर्डिया की पहली मुलाकात दिनेश कटारिया से एक इवेंट में हुई थी, जिन्होंने मुर्डिया की पत्नी पर बायोपिक बनाने का प्रस्ताव रखा था। कटारिया ने दावा किया कि यह फिल्म नेशनल लेवल पर उनके योगदान को दिखाएगी।

मीटिंग्स, फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स और मनी ट्रांसफर

बाद में डॉ. मुर्डिया को 24 अप्रैल, 2024 को मुंबई के वृंदावन स्टूडियो में बुलाया गया, जहाँ उनकी मुलाकात विक्रम भट्ट से हुई। बातचीत के दौरान, भट्ट ने कथित तौर पर उन्हें भरोसा दिलाया कि वह फिल्म बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी लेंगे, जबकि मुर्डिया को सिर्फ़ पैसे भेजने होंगे।
कहा जाता है कि भट्ट ने मुर्डिया को बताया कि उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और बेटी कृष्णा भी फिल्म बनाने में शामिल हैं। ‘बायोनिक’ और ‘महाराणा’ नाम की दो फिल्मों पर बात हुई, और ₹40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। भट्ट की पत्नी की फर्म, VSB LLP, को इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया गया।
31 मई, 2024 को भट्ट को RTGS के ज़रिए ₹2.5 करोड़ ट्रांसफर किए गए। इसके तुरंत बाद, और ₹7 करोड़ मांगे गए, यह दावा करते हुए कि कुल ₹47 करोड़ की चार फिल्मों से ₹100–200 करोड़ का प्रॉफ़िट होगा।

नकली वेंडर और पैसे के गलत इस्तेमाल का शक

जैसा कहा गया था, डॉ. मुर्डिया ने कई वेंडरों को ऑनलाइन पेमेंट किया। 2 जुलाई, 2024 को, इंदिरा एंटरटेनमेंट LLP रजिस्टर हुई, और उसके अकाउंट से भी पेमेंट किए गए।
शुरुआती जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि पेमेंट पाने वाले वेंडर कथित तौर पर नकली थे, जिनमें से कुछ कथित तौर पर पेंटिंग और ऑटो-रिक्शा चलाने जैसे प्रोफ़ेशन से जुड़े थे। जांचकर्ताओं का दावा है कि पेमेंट किए जाने के बाद, पैसे का एक बड़ा हिस्सा भट्ट की पत्नी से जुड़े अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था।

पहले लुकआउट नोटिस जारी किया गया था

लगभग एक हफ़्ते पहले, उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था। सभी आरोपियों को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस भी जारी किए गए थे, और उन्हें बिना इजाज़त विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया था।

विक्रम भट्ट ने आरोपों से इनकार किया

इससे पहले, विक्रम भट्ट ने किसी भी पुलिस नोटिस मिलने से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स से मामले के बारे में पता चला। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा:
“मेरा मानना ​​है कि राजस्थान पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। मुझे कोई नोटिस या लेटर नहीं मिला है। अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनके साथ लिखित सबूत होने चाहिए। नहीं तो, पुलिस इस तरह के केस दर्ज नहीं करती।”
भट्ट ने आगे सवाल किया कि अगर शिकायतकर्ता को लगता था कि उसके साथ धोखा हो रहा है, तो उसने कई प्रोजेक्ट्स के लिए हाँ क्यों कहा।

भट्ट का दावा है कि उनके पास सबूत हैं

फिल्ममेकर ने कहा कि वह 30 साल से ज़्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन पर कभी ऐसे आरोप नहीं लगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक फिल्म में देरी शिकायतकर्ता के लिए गए बिज़नेस फैसलों की वजह से हुई, जिसमें एक प्रस्तावित IPO से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।
भट्ट ने आगे कहा कि उनके पास अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स हैं और कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि फिल्म से जुड़े टेक्नीशियन को समय पर पेमेंट नहीं किया गया था।

जांच जारी 

राजस्थान पुलिस कथित धोखाधड़ी की जांच जारी रखे हुए है। विक्रम भट्ट को कोर्ट में पेश करने और पूछताछ के लिए उदयपुर ले जाने के बाद आगे की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

