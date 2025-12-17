Kannada Producer News: फिल्ममेकर ने अपनी ही पत्नी का किया अपहरण, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Kannada Producer News: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं – और यह भी कोई अपवाद नहीं है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक चौंकाने वाली घटना में, एक फिल्ममेकर पर अपनी ही पत्नी को किडनैप करने का आरोप लगा है। इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसे चरम कदम के पीछे क्या वजह थी। इस परेशान करने वाले मामले के पीछे की पूरी कहानी यहाँ है।

फिल्ममेकर ने अपनी पत्नी को किडनैप क्यों किया?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर हर्षवर्धन ने कथित तौर पर अपनी अलग रह रही एक्ट्रेस पत्नी चैत्रा को इसलिए किडनैप किया ताकि वह उसके परिवार पर अपने बच्चे को उसे सौंपने के लिए दबाव डाल सके। कथित तौर पर, घरेलू झगड़ों के चलते यह कपल पिछले सात-आठ महीनों से अलग रह रहा था।

एक्ट्रेस पत्नी अलग रहती है

हर्षवर्धन हसन में रह रहा था, जबकि चैत्रा बेंगलुरु में मगदी रोड पर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी। चैत्रा ने टेलीविज़न सीरियल और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। 7 दिसंबर, 2025 को, उसने अपने परिवार को बताया कि वह एक शूट के लिए मैसूर जा रही है।

शूट के बहाने किडनैपिंग की योजना

पुलिस शिकायत के अनुसार, शूट एक जाल था जिसे कथित तौर पर हर्षवर्धन ने अपने दोस्त कौशिक की मदद से प्लान किया था, जिसने ऑफर को असली दिखाने के लिए चैत्रा को ₹20,000 का एडवांस भी दिया था। FIR में कहा गया है कि चैत्रा को 7 दिसंबर को सुबह करीब 8 बजे मैसूर रोड मेट्रो स्टेशन पर बुलाया गया था। उस जगह पर, हर्षवर्धन, कौशिक और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती एक कार में बिठाया और किडनैप कर लिया।

एक्ट्रेस की माँ को धमकियाँ

आरोपी कथित तौर पर चैत्रा को NICE रोड और बिदादी के रास्ते ले गए। उसी शाम, हर्षवर्धन ने कथित तौर पर चैत्रा की माँ को फोन किया और धमकी दी कि चैत्रा को तभी सुरक्षित छोड़ा जाएगा जब बच्चा उसे सौंप दिया जाएगा। इसी तरह के धमकी भरे मैसेज कथित तौर पर एक और रिश्तेदार को भी भेजे गए थे। जब चैत्रा के परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका फोन बंद था, जिससे उनका डर और चिंता बढ़ गई।

पुलिस जाँच जारी है

परिवार ने शिकायत दर्ज करने में देरी की क्योंकि वे उस समय तिप्तूर में थे और बेंगलुरु लौटने के बाद पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने अब हर्षवर्धन, कौशिक और एक अन्य आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल जांच चल रही है। इस परेशान करने वाले मामले ने एक बार फिर यह दिखाया है कि कैसे पर्सनल झगड़े, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, खतरनाक मोड़ ले सकते हैं।