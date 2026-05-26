Israel Attack on Hezbollah : इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई तेज

लगातार दूसरे दिन इस्राइली सेना ने किया हमला, हिजबुल्ला ने भी किए जवाबी हमले
Israel Attack on Hezbollah (आज समाज), तेल अवीब : कई दिन के संघर्ष विराम के बाद लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति व परमाणु समझौता जल्द अंतिम रूप ले लेगा। इसी बीच पिछले दो दिन से इस्राइली सेना लगातार ईरान समर्थित हिजबुल्ला को निशाना बना रही है। सोमवार को जहां लेबनान पर हमला करते हुए इस्राइली सेना ने हिजबुल्ला के दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले किए।
वहीं ये हमले मंगलवार को भी जारी रहे। जिसके बाद हिजबुल्ला ने भी इन हमलों का जवाब देते हुए इस्राइली सेना को निशाना बनाया। इस बिगड़ी स्थिति से जहां अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद धुमिल हुई है। वहीं ईरान न इस्राइल के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई करने का भी ऐलान कर दिया है।
इस्राइली सेना ने लितानी नदी के आसपास किए हमले
लेबनान में संघर्ष विराम के बावजूद इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। दक्षिणी लेबनान की रणनीतिक लितानी नदी के आसपास मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच भारी संघर्ष हुआ। इस्राइली सेना ने नदी के उत्तरी हिस्सों की तरफ बढ़ते हुए कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी। दूसरी तरफ ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने रॉकेट, तोप और ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी हमला किया।
अमेरिका ने कराया था संघर्ष विराम
अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ संघर्ष विराम अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। लेबनान में एक महीने से ज्यादा समय से युद्धविराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद इस्राइली सेना दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों में मौजूद है। इस्राइल का कहना है कि वह अपने उत्तरी शहरों को हिजबुल्ला के रॉकेट और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए यह कार्रवाई कर रहा है। वहीं हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि जब तक इस्राइल लेबनान से पूरी तरह पीछे नहीं हटता और हवाई हमले बंद नहीं करता, तब तक वह लड़ाई जारी रखेगा।
दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तरफ से किए दावे
इस्राइली सेना ने दावा किया कि उसने रातभर में दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इनमें हथियार भंडार, कमांड सेंटर और निगरानी चौकियां शामिल थीं। मशघारा गांव में हुए एक हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक ही परिवार के कई सदस्य बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने कहा कि उसने लितानी नदी के आसपास जुटी इस्राइली सेना और सैन्य वाहनों पर रॉकेट, तोप और विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्ला के अल-मनार टीवी ने दावा किया कि संगठन ने नदी किनारे इस्राइली सेना की घुसपैठ को पीछे धकेल दिया।