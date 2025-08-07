Ludhiana Crime News : लुधियाना में दो गुटों में झगड़ा, सरेआम चली गोलियां

फायरिंग में नहीं हुआ जानी नुकसान, पुलिस मामले की जांच में जुटी

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना : पंजाब की ओद्यौगिक नगरी लुधियाना के मुख्य एरिया हैबोवाल में दो गुटों के आपसी झगड़े के बाद सरेआम दिनदहाड़े गोलियां चली। हालांकि इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन अचानक चली गोलियों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वारदात के समय जो लोग नजदीक थे भाग कर दुकानों में जा छुपे जबकि कुछ दूरी पर स्थित दुकानों से दुकानदार बाहर सड़क पर आ गए। सूचना मिलने के बाद थाना हैबोवाल की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि गोलियां चलाने वाले युवक कौन थे।

पुलिस को शिकायत देकर लौट रहा था

जानकारी के अनुसार हैबोवाल संगम चौक के पास कुछ युवकों का झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में काफी मारपीट हुई थी। एक पक्ष का युवक पुलिस चौकी में शिकायत करने के बाद वापस जा रहा था तो कार सवार दूसरे पक्ष के युवकों ने उसे घेर लिया। दूसरे पक्ष के युवकों को देख बाइक सवार युवक ने बाइक भगाई तो कार सवार युवकों ने पीछा किया। जब वह रुका नहीं तो गोलियां चलाई गईं। सूत्र बताते हैं कि युवकों ने दस से ऊपर गोलियां चलाई हैं। गोलियां चलने की आवाज से इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। इलाके के लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस टीम मौके पर आती तो फायरिंग करने वाले युवक वहां से जा चुके थे। बताया जाता है कि एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है बाकी के बारे में पता लगाया जा रहा है।

ये बोले पुलिस अधिकारी

एडीसीपी थ्री कंवलप्रीत सिंह ने बताया कि मामला दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का था। एक पक्ष शिकायत देकर आ रहा था तो दूसरे पक्ष के साथ वापस जाते समय आमना-सामना हो गया। इसके बाद युवकों ने गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि अभी तक की जांच में पता चला है कि एक से दो गोलियां चली हैं, लेकिन सूचना इससे ज्यादा की आ रही है।

