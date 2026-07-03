FIFA World Cup 2026: कौन बनेगा चैंपियन? राउंड ऑफ-16 से फाइनल तक का पूरा रोडमैप

FIFA World Cup 2026 Round of 16 Schedule: FIFA वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे रोमांचक दौर में आ गया है क्योंकि टूर्नामेंट राउंड ऑफ़ 16 में जा रहा है। ग्रुप स्टेज और राउंड ऑफ़ 32 अब पीछे छूट गए हैं, और अब से हर मैच नॉकआउट मुकाबला होगा—एक हार का मतलब है बाहर होना, जबकि जीत टीमों को फ़ुटबॉल के सबसे बड़े इनाम के एक कदम और करीब ले आएगी।

यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे 48 टीमों के इस बड़े वर्ल्ड कप में 16 होस्ट शहरों में 104 मैच होंगे, जो इसे टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा एडिशन बनाता है।

नॉकआउट स्टेज में बड़े उलटफेर हुए

राउंड ऑफ़ 32 में कई शानदार नतीजे सामने आए। पारंपरिक फ़ुटबॉल पावरहाउस जर्मनी और नीदरलैंड्स पेनल्टी शूटआउट में बुरी तरह हार गए, जबकि कमज़ोर कनाडा, मोरक्को और नॉर्वे ने शानदार प्रदर्शन करके फ़ाइनल 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस बीच, बड़े देश ब्राज़ील, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स अगले राउंड में सफलतापूर्वक पहुँच गए।

राउंड ऑफ़ 32 के नतीजे

मैच

नतीजा

साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा

कनाडा 1-0 से जीता

जर्मनी बनाम पैराग्वे

1-1 (पैराग्वे पेनल्टी पर 4-3 से जीता)

नीदरलैंड बनाम मोरक्को

1-1 (मोरक्को पेनल्टी पर 3-2 से जीता)

ब्राज़ील बनाम जापान

ब्राज़ील 2-1 से जीता

फ्रांस बनाम स्वीडन

फ्रांस 3-0 से जीता

आइवरी कोस्ट बनाम नॉर्वे

नॉर्वे 2-1 से जीता

मेक्सिको बनाम इक्वाडोर

मेक्सिको 2-0 से जीता

इंग्लैंड बनाम DR कांगो

इंग्लैंड 2-1 से जीता

USA बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना

USA 2-0 से जीता

बेल्जियम बनाम सेनेगल

बेल्जियम 3-2 से जीता (एक्स्ट्रा टाइम के बाद)

पुर्तगाल बनाम क्रोएशिया

पुर्तगाल 2-1 से जीता

स्पेन बनाम ऑस्ट्रिया

स्पेन 3-0 से जीता

स्विट्जरलैंड बनाम अल्जीरिया

स्विट्जरलैंड जीता 2-0

अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे

अभी खेला जाना बाकी है

कोलंबिया बनाम घाना

अभी खेला जाना बाकी है

ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र

अभी खेला जाना बाकी है

FIFA वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ़ 16 फिक्स्चर

मैच नंबर

फिक्स्चर

मैच 89

पैराग्वे बनाम फ्रांस

मैच 90

कनाडा बनाम मोरक्को

मैच 91

ब्राज़ील बनाम नॉर्वे

मैच 92

मेक्सिको बनाम इंग्लैंड

मैच 93

पुर्तगाल बनाम स्पेन

मैच 94

USA बनाम बेल्जियम

मैच 95

अर्जेंटीना/केप वर्डे बनाम ऑस्ट्रेलिया/मिस्र

मैच 96

स्विट्ज़रलैंड बनाम कोलंबिया/घाना

राउंड ऑफ़ 16: मैच-दर-मैच प्रीव्यू

पैराग्वे बनाम फ्रांस

पैराग्वे ने एक नाटकीय पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को चौंका दिया, जबकि फ्रांस ने स्वीडन को आराम से 3-0 से हरा दिया। फ्रांस फेवरेट के तौर पर उतरेगा, लेकिन पैराग्वे ने पहले ही दिखा दिया है कि वह बड़ी टीमों को हरा सकता है।

कनाडा बनाम मोरक्को

कनाडा ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया, जबकि मोरक्को ने टूर्नामेंट के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक में नीदरलैंड्स को बाहर कर दिया। दोनों देश पहली बार FIFA वर्ल्ड कप क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे।

ब्राज़ील बनाम नॉर्वे

पांच बार के चैंपियन ब्राज़ील ने जापान को हराया, जबकि नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर अपना शानदार कैंपेन जारी रखा। यह एक्सपीरियंस और निडर अटैकिंग फुटबॉल के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है।

मेक्सिको बनाम इंग्लैंड

मेक्सिको ने इक्वाडोर पर शानदार जीत के साथ होम सपोर्टर्स को खुश कर दिया, जबकि इंग्लैंड ने DR कांगो की कड़ी चुनौती का सामना किया। दोनों टीमों के पास खतरनाक अटैकिंग लाइन-अप होने के कारण, यह सबसे एंटरटेनिंग मैचों में से एक हो सकता है।

पुर्तगाल बनाम स्पेन

राउंड ऑफ़ 16 के हेडलाइन मुकाबले में दो यूरोपियन बड़ी टीमें शामिल हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल की उम्र में इतिहास फिर से लिख रहे हैं, जबकि टीनएज सेंसेशन लैमिन यामल स्पेन के सबसे चमकीले स्टार के रूप में उभरे हैं। यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे अहम मैचों में से एक होने की उम्मीद है।

USA बनाम बेल्जियम

होस्ट टीम ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर शानदार जीत हासिल की, जबकि बेल्जियम को सेनेगल को हराने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ी। दोनों टीमों में काबिलियत होने की वजह से, फैंस एक कड़े मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं।

अर्जेंटीना/केप वर्डे बनाम ऑस्ट्रेलिया/इजिप्ट

यह मैच राउंड ऑफ़ 32 के बाकी मैच पूरे होने के बाद कन्फर्म होगा। अर्जेंटीना आगे बढ़ने का फेवरेट है, लेकिन फाइनल मैच अभी तय नहीं हुआ है।

स्विट्जरलैंड बनाम कोलंबिया/घाना

स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया पर आसान जीत के साथ अपनी जगह पक्की कर ली है और अब उसका सामना कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विनर से होगा।

रोनाल्डो बनाम लामिन यामल: सबसे बड़ा अट्रैक्शन

बिना किसी शक के, राउंड ऑफ़ 16 का सबसे खास मैच पुर्तगाल बनाम स्पेन है। वरिष्ठ सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रोएशिया के खिलाफ गोल करने के बाद FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। दूसरी तरफ लामिन यामल हैं, जिनके ऑस्ट्रिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस ने फुटबॉल के सबसे होनहार युवा टैलेंट में से एक के तौर पर उनकी रेप्युटेशन को और मजबूत किया।

फुटबॉल के महान आइकॉन और इसके सबसे नए सुपरस्टार के बीच मुकाबला 2026 FIFA वर्ल्ड कप के सबसे अहम पलों में से एक होने की उम्मीद है।

क्वार्टर-फ़ाइनल ब्रैकेट

फ़िक्सचर

मैच 89 का विनर बनाम मैच 90 का विनर

मैच 93 का विनर बनाम मैच 94 का विनर

मैच 91 का विनर बनाम मैच 92 का विनर

मैच 95 का विनर बनाम मैच 96 का विनर

सेमी-फ़ाइनल शेड्यूल

मैच

फ़िक्सचर

मैच 101

मैच 97 का विनर बनाम मैच 98 का ​​विनर

मैच 102

मैच 99 का विनर बनाम मैच 100 का विनर

थर्ड-प्लेस प्लेऑफ़

मैच

मैच 101 का लूज़र बनाम मैच 102 का लूज़र

FIFA वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल

मैच

मैच 101 का विनर बनाम मैच 102 का विनर (मैच 104)

अब जब हर बचा हुआ गेम करो या मरो वाला हो गया है, तो फ़ुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफ़ी की रेस अपने निर्णायक दौर में पहुँच गई है। अचानक अंडरडॉग से लेकर ग्लोबल पावरहाउस तक, FIFA वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का रास्ता कभी न भूलने वाला ड्रामा, ब्लॉकबस्टर मुकाबले और ऐसे पलों का वादा करता है जो फुटबॉल इतिहास को तय कर सकते हैं।