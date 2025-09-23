Festive Season Sale: 10,000 रुपए तक सस्ता हुआ Apple का iPhone 17 और MacBook, जानें पूरा ऑफर

Festive Season Sale, आज समाज, नई दिल्ली: Apple ने भारत में अपने फ़ेस्टिव सीज़न ऑफर्स की आधिकारिक घोषणा कर दी है, और इस बार यह टेक दिग्गज अपने सभी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट और आकर्षक डील्स लेकर आ रहा है। लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज़ से लेकर MacBooks, iPads, AirPods Pro 3 और Apple Watch Series 11 तक, खरीदार ₹10,000 तक के कैशबैक के साथ-साथ एक्सक्लूसिव एक्सचेंज बेनिफिट्स और नो-कॉस्ट EMI विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं।

iPhone फ़ेस्टिव ऑफर्स

Apple के फ़ेस्टिव डील्स के साथ, ग्राहक iPhone 17 सीरीज़ को 12 महीने की नो-कॉस्ट EMI प्लान पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग कैशबैक ऑफर का लाभ उठा सकते हैं:

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और Pro Max पर ₹5,000 कैशबैक

iPhone 16, 16 Plus और 16e पर ₹4,000 कैशबैक

पुराने iPhones पर ₹64,000 तक का एक्सचेंज बोनस

हर नए iPhone की खरीदारी पर Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade का 4 महीने का निःशुल्क उपयोग

MacBook और Mac पर फेस्टिव ऑफर

Apple की फेस्टिव सेल में 12 महीने की नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक ऑफर के साथ Mac रेंज भी शामिल है:

MacBook Air (13” और 15”) और MacBook Pro (14” और 16”) पर ₹10,000 कैशबैक

iMac पर ₹5,000 कैशबैक, Mac Studio पर ₹10,000 कैशबैक और Mac पर ₹4,000 कैशबैक मिनी

पुराने मैक एक्सचेंज पर अतिरिक्त बचत

Apple TV+ और Apple Arcade का 3 महीने का मुफ़्त अनुभव

iPad फेस्टिव ऑफर

iPad भी फेस्टिव डिस्काउंट का हिस्सा हैं:

iPad Air (11” और 13”) और iPad Pro पर ₹4,000 कैशबैक

iPad और iPad mini पर ₹3,000 कैशबैक

पुराने iPad पर एक्सचेंज लाभ

Apple TV+ और Apple Arcade का 3 महीने का मुफ़्त अनुभव

Apple Watch फेस्टिव ऑफर

स्मार्टवॉच प्रेमियों के लिए, Apple भी बड़ी छूट दे रहा है:

Apple Watch Ultra 3 पर ₹6,000 कैशबैक

Apple Watch Series 11 पर ₹4,000 कैशबैक

Apple Watch SE 3 पर ₹2,000 कैशबैक

वॉच एक्सचेंज पर अतिरिक्त छूट

सीमित समय के लिए डील

ये फेस्टिव सीज़न ऑफर भारत में Apple के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं। भारी कैशबैक, ईएमआई विकल्प और एक्सचेंज लाभों के साथ, दिवाली से पहले अपने सपनों का एप्पल डिवाइस खरीदने का यह सबसे अच्छा समय हो सकता है।