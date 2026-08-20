Raksha Bandhan 2026: भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती है राखी? रावण का हो गया था सर्वनाश

रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। इसके पीछे रावण और उसकी बहन शूर्पणखा से जुड़ी एक कहानी भी है।

सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है रक्षाबंधन

Raksha Bandhan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: भाइयों और बहनों के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। हालांकि, राखी बांधने से पहले भद्रा काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि भद्रा के समय किए गए शुभ कामों का फल अनुकूल नहीं मिलता। यही वजह है कि रक्षाबंधन पर भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधने की परंपरा है। शास्त्रों में भद्रा काल के दौरान राखी बांधना सख्त वर्जित माना गया है। लेकिन भद्रा कौन हैं, और रक्षाबंधन से जुड़ी एक कथा से रावण से क्या नाता है। आइए जानते हैं।

रक्षाबंधन 2026 कब मनाया जाएगा?

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा।

क्या इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है?

साल 2026 में रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 28 अगस्त को सूर्योदय होने से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि बहनें पूरे दिन किसी भी समय अपने भाइयों की कलाई पर खुशी-खुशी राखी बांध सकती हैं।

आखिर भद्रा कौन हैं?

पंचांग में भद्रा को विष्टि करण कहा जाता है। करण पंचांग के पांच प्रमुख अंगों में से एक है। भद्रा को अशुभ या उग्र स्वभाव वाली माना गया है। इसी कारण भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य करने से बचने की परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन थीं।

उनका स्वभाव काफी उग्र बताया गया है। मान्यता है कि भद्रा के जन्म के बाद वे शुभ कार्यों में बाधा डालने लगीं। इससे देवताओं और ऋषियों को परेशानी होने लगी। बाद में ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के विष्टि करण में स्थान दिया। तभी से भद्रा काल को मांगलिक कामों के लिए शुभ नहीं माना जाता है।

रक्षाबंधन और भद्रा का क्या संबंध है?

रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर कई बार भद्रा का संयोग बन जाता है। चूंकि राखी बांधना भाई-बहन के प्रेम और मंगल की कामना से जुड़ा शुभ कार्य है, इसलिए भद्रा के दौरान इसे करने से बचा जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्रा की अवधि समाप्त होने के बाद राखी बांधना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने का समय तय करते समय भद्रा काल को विशेष रूप से देखा जाता है।

रावण और शूर्पणखा की कहानी क्या है?

भद्रा काल में राखी न बांधने को लेकर एक लोकप्रिय पौराणिक कथा रावण और उसकी बहन शूर्पणखा से जुड़ी हुई बताई जाती है। लोककथा के अनुसार एक बार रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी।

कहा जाता है कि उस समय भद्रा का प्रभाव था। इसके बाद रावण का अहंकार बढ़ा और आखिर में भगवान श्रीराम के हाथों उसका सर्वनाश हुआ। इसी लोकमान्यता के आधार पर कहा जाता है कि भद्रा काल में भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए।

भद्रा में राखी बांधने की मनाही क्यों?

भद्रा को उग्र और अशुभ प्रभाव वाली माना जाता है। इसलिए इस अवधि में शुभ कार्यों को टालने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन पर राखी बांधना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और मंगल की कामना का प्रतीक है। इसी वजह से परिवार के लोग भद्रा खत्म होने का इंतजार करते हैं और इसके बाद राखी बांधते हैं। पंचांग देखकर शुभ समय में राखी बांधने की परंपरा कई परिवारों में आज भी निभाई जाती है।

रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा यानी इन 3 घंटे 51 मिनट में बहनें किसी भी समय भाई को राखी बांध सकती हैं।

शुभ मुहूर्त छूट जाए तो सबसे पहले क्या करें?

अगर किसी कारण से रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त निकल गया है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर के मंदिर में भाई के नाम की राखी भगवान को अर्पित कर सकती हैं। इसके लिए भगवान श्रीकृष्ण, गणेश जी या हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने राखी रखकर भगवान का ध्यान करें। इसके कुछ देर बाद भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। धार्मिक मान्यता में भगवान को राखी अर्पित करना शुभ माना जाता है।

क्या शुभ मुहूर्त निकलने के बाद राखी बांध सकते हैं?

अगर रक्षाबंधन के दिन किसी वजह से शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाई हैं तो दिन में बाद के किसी सही समय पर राखी बांधी जा सकती है। वैसे राहुकाल और भद्रा जैसे समय को लेकर धार्मिक परंपरा का पालन किया जाता है। लेकिन केवल मुहूर्त निकल जाने की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है।

अभिजीत मुहूर्त में भी बांध सकते हैं राखी

अभिजीत मुहूर्त को दिन के शुभ समयों में से एक माना जाता है। सामान्य तौर पर यह दोपहर के आसपास आता है। अगर रक्षाबंधन के दिन अभिजीत मुहूर्त उस समय चल रहा हो उस समय कोई विशेष अशुभ काल न हो, तो उस समय भी राखी बांधी जा सकती है।

शुभ चौघड़िया में भी बांध सकते हैं राखी

अगर पंचांग वाला राखी मुहूर्त छूट गया है तो दिन के शुभ चौघड़िया भी देखे जा सकते हैं। अमृत, शुभ और लाभ जैसे चौघड़िया को सामान्य तौर पर शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में बहन अपने शहर के पंचांग के अनुसार शुभ चौघड़िया देखकर भाई को राखी बांध सकती है।

पूरे दिन राखी न बांध पाएं तो क्या करें?

कई बार दूरी, यात्रा, नौकरी या किसी अन्य जरूरी वजह से बहनें रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी नहीं बांध पाती हैं। ऐसी स्थिति में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना बिल्कुल संभव नहीं हो तो भाई के नाम की राखी भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करके सुरक्षित रखी जा सकती है। बाद में जब भाई से मुलाकात हो, तब वह राखी उसकी कलाई पर बांधी जा सकती है।

रक्षाबंधन के दिन कैसे बांधें राखी?

रक्षाबंधन के दिन बहन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें। सबसे पहले भगवान का पूजन करें और फिर भाई को तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और उसके सुखी जीवन की कामना करें। भाई भी अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है।

28 अगस्त को ही लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण

साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को लगेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। खगोलीय गणना के अनुसार ग्रहण की आंशिक अवस्था भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 8 बजकर 3 मिनट से शुरू होगी और करीब 11 बजकर 22 मिनट तक चलेगी। ग्रहण का चरम लगभग सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर होगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।

क्या रक्षाबंधन पर बदलेगा राखी बांधने का मुहूर्त?

भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण रक्षाबंधन के राखी बांधने के मुहूर्त पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बहनें शुभ मुहूर्त के हिसाब से भाई को राखी बांध सकती हैं।

क्या रक्षाबंधन पर सूतक काल लगेगा?

चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल की परंपरा मानी जाती है, लेकिन इसका संबंध ग्रहण की दृश्यता से भी जोड़ा जाता है। चूंकि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। यानी रक्षाबंधन के दिन भारत में सामान्य रूप से पूजा-पाठ और राखी बांधने की परंपरा निभाई जा सकती है। ग्रहण की वजह से त्योहार के कार्यक्रम को रोकने या राखी बांधने के समय में बदलाव की जरूरत नहीं होगी।