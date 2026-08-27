Raksha Bandhan Katha: जब बहन नहीं, पत्नी ने अपने पति को बांधी थी राखी, जानिए इंद्र-इंद्राणी की कहानी

पौराणिक कथाओं में एक ऐसी कहानी भी मिलती है, जिसमें बहन ने नहीं बल्कि पत्नी ने अपने पति की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा था। ये कथा देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से जुड़ी है।

28 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन

Raksha Bandhan Katha, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षाबंधन को आमतौर पर भाई-बहन के रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में एक ऐसी कहानी भी मिलती है, जिसमें बहन ने नहीं बल्कि पत्नी ने अपने पति की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा था। ये कथा देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से जुड़ी है।

राखी सबसे पहले किसने बांधी थी?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सबसे पहले रक्षा सूत्र (राखी) देवराज इंद्र की पत्नी शची (इंद्राणी) ने असुरों के खिलाफ युद्ध में इंद्र की विजय और रक्षा के लिए उनके हाथ पर बांधा था। इसके अलावा, हिंदू ग्रंथों में माता लक्ष्मी द्वारा राजा बलि को और द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण को राखी बांधने का भी उल्लेख मिलता है।

इंद्राणी ने इंद्र को राखी क्यों बांधी थी?

भविष्य पुराण के अनुसार, इंद्राणी (शचि) ने देवराज इंद्र को असुरों के खिलाफ युद्ध में विजय और उनकी रक्षा के लिए मंत्रों से सिद्ध रक्षासूत्र (राखी) बांधा था। देवताओं और दानवों के लंबे युद्ध में जब असुर हावी हो रहे थे, तब गुरु बृहस्पति के सुझाव पर इंद्राणी ने यह पवित्र धागा बांधा था, जिससे इंद्र को विजय मिली. मान्यता के अनुसार, सतयुग में देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों का पलड़ा भारी होने लगा था और देवता लगातार पराजित हो रहे थे।

इंद्र की हार से परेशान हो गई थीं इंद्राणी

देवों और असुरों के बीच भीषण संग्राम में देवता पराजित होने लगे थे। देवराज इंद्र की हार की स्थिति को देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी काफी परेशान हो गई। इसके बाद वो देवगुरु बृहस्पति के पास गई और उनसे इस संकट का समाधान पूछा। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा विधान करने और श्रावण पूर्णिमा पर पत्नी से रक्षासूत्र बंधवाने का परामर्श दिया था।

इंद्राणी ने मंत्रों से सिद्ध किया था रक्षासूत्र

देवगुरु बृहस्पति जी के बताने पर इंद्राणी ने अपने तपोबल और वैदिक मंत्रों से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षासूत्र को पवित्र किया। इसके बाद उन्होंने वह रक्षासूत्र इंद्र देव की कलाई पर बांधा। धार्मिक मान्यता है कि इस पवित्र रक्षासूत्र के प्रभाव से इंद्र ने युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और अपना खोया हुआ राज्य फिर से हासिल कर लिया। इसी कथा को रक्षासूत्र की प्राचीन परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, आज रक्षाबंधन मुख्य रूप से भाई-बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का त्योहार माना जाता है।

रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त 2026

इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। दिल्ली के पंचांग के अनुसार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा। भद्रा काल के कारण 27 अगस्त को राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है।

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