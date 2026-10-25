शरद पूर्णिमा पर घर में बनाएं रबड़ी जैसी मलाईदार खीर, स्वाद ऐसा कि हर कोई करेगा तारीफ

अगर आप भी शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार साधारण खीर की जगह रबड़ी जैसी गाढ़ी और मलाईदार खीर बना सकते हैं.

नई दिल्ली. 25 अक्टूबर, रविवार को भारत में शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है. इस अवसर पर खीर बनाने और उसे रात में खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर को विशेष महत्व दिया जाता है. यही वजह है कि इस दिन कई घरों में खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है. अगले दिन परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाया जाता है.

अगर आप भी शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार साधारण खीर की जगह रबड़ी जैसी गाढ़ी और मलाईदार खीर बना सकते हैं. इसे तैयार करने के लिए ज्यादा मेहनत या किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं है. सही तरीके से दूध पकाने और कुछ आसान टिप्स अपनाने से खीर का स्वाद और बनावट दोनों बेहतर हो सकते हैं.

खीर बनाने की सामग्री

सामग्री मात्रा फुल क्रीम दूध 1 लीटर छोटे दाने वाले चावल ¼ कप चीनी ½ कप या स्वादानुसार केसर कुछ धागे गर्म दूध 2–3 चम्मच इलायची पाउडर ½ चम्मच काजू, बादाम और पिस्ता बारीक कटे हुए, आवश्यकतानुसार किशमिश वैकल्पिक

इस तरह बनाएं रबड़ी जैसी गाढ़ी खीर

स्टेप बनाने की विधि 1. चावल भिगोएं चावल को अच्छी तरह धोकर 20–30 मिनट तक पानी में भिगो दें। 2. दूध उबालें भारी तले वाले बर्तन में दूध उबालें। पहला उबाल आने पर आंच धीमी कर दें। 3. चावल पकाएं भीगे चावल दूध में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध तले में न लगे। 4. मलाई मिलाएं बर्तन के किनारों पर जमने वाली मलाई को खुरचकर दूध में मिलाते रहें। इससे खीर गाढ़ी और मलाईदार बनेगी। 5. मेवे और केसर डालें चावल गलने पर केसर वाला दूध और कटे हुए सूखे मेवे डालें। लगभग 5 मिनट तक पकाएं। 6. चीनी और इलायची मिलाएं अब चीनी और इलायची पाउडर डालकर 2–3 मिनट और पकाएं। फिर गैस बंद कर दें। 7. ठंडा करके परोसें खीर को थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने पर यह और गाढ़ी हो जाएगी।

चांदनी रात में खीर रखने का क्या है तरीका?

खीर तैयार होने के बाद इसे साफ बर्तन में निकाल लें. पारंपरिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है. इसे साफ जालीदार ढक्कन से ढकें, ताकि धूल और कीड़े-मकोड़े इसमें न गिरें. खीर को पूरी रात कमरे के तापमान पर छोड़ना खाद्य सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है. दूध से बनी खीर जल्दी खराब हो सकती है, इसलिए इसे लंबे समय तक बाहर रखने के बजाय फ्रिज में सुरक्षित रखना बेहतर है.

पूजा के लिए थोड़ी मात्रा अलग रख सकते हैं और बाकी खीर को समय पर ठंडा करके फ्रिज में रखें. इस शरद पूर्णिमा पर घर पर बनी केसर, मेवे और इलायची की खुशबू वाली मलाईदार खीर से त्योहार का आनंद बढ़ाएं. थोड़े धैर्य और सही तरीके से पकाने पर साधारण सामग्री से भी बेहतरीन स्वाद वाली खीर तैयार की जा सकती है.