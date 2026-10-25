Sharad Purnima Kheer Niyam: आज शरद पूर्णिमा पर होगी अमृत वर्षा, जानें छत पर खीर रखने का शुभ मुहूर्त, विधि और वैज्ञानिक-धार्मिक महत्व

आज 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है. इसे कोजागरी पूर्णिमा और कोजागरा लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन चंद्र देव की पूजा और रात में मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है.

Sharad Purnima 2026: हिन्दी मान्यताओं के मुताबिक आज का दिन बेहद शुभ है. 25 अक्टूबर, रविवार को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है. इस दिन लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. इसे कोजागरी पूर्णिमा और कोजागरा लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है. आज के दिन चंद्र देव की पूजा और रात में मां लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत के समान गुण समाहित होते हैं.

शरद पूर्णिमा का दिन हिन्दुओं के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन चांदनी में खीर रखने की परंपरा है. रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है. अगर आप भी आज खीर रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो जानिए पूर्णिमा तिथि, चंद्रोदय का समय और खीर रखने के जरूरी नियम.

शरद पूर्णिमा 2026: तिथि और खीर रखने का समय

पंचांग के अनुसार, अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू हो रही है. इसका समापन 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर होगा. दिल्ली में आज चंद्रोदय शाम 5 बजे के आसपास है, जबकि दूसरे शहरों में समय अलग हो सकता है.

विवरण तारीख और समय शरद पूर्णिमा रविवार, 25 अक्टूबर 2026 पूर्णिमा तिथि शुरू 25 अक्टूबर, सुबह 11:55 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त 26 अक्टूबर, सुबह 9:41 बजे दिल्ली में चंद्रोदय शाम 5:00 बजे खीर रखने का सुझाया गया समय रात 8 बजे के बाद खीर का भोग और प्रसाद अगले दिन सुबह पूजा के बाद

शरद पूर्णिमा का क्या है धार्मिक महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है. उसकी किरणों को अमृत के समान लाभकारी माना जाता है. इसी विश्वास के चलते लोग रात में खीर को चांदनी में रखते हैं. अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है. कई स्थानों पर रात में जागकर लक्ष्मी पूजा करने की परंपरा भी है. चंद्र देव की पूजा को मानसिक शांति और सकारात्मकता से भी जोड़ा जाता है.

खीर रखने का सही तरीका और जरूरी नियम

1. सात्विक खीर तैयार करें: खीर बनाने के लिए गाय का दूध, चावल, चीनी और इच्छानुसार मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं. खीर बनाते समय साफ-सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें.

2. चंद्रोदय के बाद रखें खीर: खीर को ऐसी साफ जगह पर रखें, जहां चांदनी पहुंच सके. दिल्ली में चंद्रोदय शाम 5 बजे के आसपास है, लेकिन रात होने के बाद खीर रखने के लिए रात 8 बजे के बाद का समय चुना जा सकता है.

3. बर्तन को सुरक्षित ढकें: खीर को पूरी तरह बंद ढक्कन से ढकने के बजाय साफ, बारीक सूती कपड़े या महीन जाली से ढक सकते हैं, ताकि धूल-मिट्टी और कीड़े उसमें न गिरें.

4. सुबह भगवान को लगाएं भोग: अगले दिन स्नान और पूजा के बाद खीर का भोग मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लगाएं. इसके बाद परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांटें.

5. स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान: खीर को पूरी रात बाहर रखने से उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा हो सकता है, खासकर गर्म या उमस वाले मौसम में. खीर को ढककर रखें और लंबे समय तक सामान्य तापमान पर रखने से बचें. सुरक्षित रखने के लिए उसे फ्रिज में रखना बेहतर है. चांदनी में रखी खीर के औषधीय गुण बढ़ने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

शरद पूर्णिमा पर इन बातों का रखें ध्यान

शरद पूर्णिमा पर पूजा और खीर रखने की विधि अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग हो सकती है. अपने स्थानीय पंचांग और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा करें. मां लक्ष्मी से सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें.