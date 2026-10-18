नवरात्रि महाष्टमी तिथि 2026: आज या कल कब पूजी जाएंगी मां महागौरी? नोट करें हवन समय और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि 2026 में अष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर श्रद्धालुओं के बीच असमंजस की स्थिति है. कुछ भक्त 18 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि उदयातिथि को मानने वाले लोग 19 अक्टूबर को पूजा करना चाहते हैं.

नई दिल्ली. इस नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर श्रद्धालुओं के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है. कुछ भक्त ऐसे हैं जो रविवार, 18 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन करने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं पर उदयातिथि को मानने वाले लोगों ने सोमवार, 19 अक्टूबर को पूजा करने की योजना बनाई है. ऐसे में अष्टमी व्रत, कन्या पूजन, हवन और व्रत पारण की तारीख जानना जरूरी है.

हिन्दू पंचांग के मुताबिक श्रद्धालु 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा कर सकते हैं. उदयातिथि के आधार पर पूजा करने वाले भक्त 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की आराधना कर सकते हैं. पूजा का दिन तय करते समय स्थानीय पंचांग और परिवार की परंपरा का ध्यान रखना चाहिए.

18 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा

नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है. आठवें दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी की आराधना से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है. इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा कर सकते हैं. इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार कन्या पूजन और हवन भी किया जा सकता है.

19 अक्टूबर को भी कर सकते हैं अष्टमी की पूजा

जो श्रद्धालु उदयातिथि के अनुसार व्रत और त्योहार मनाते हैं. 19 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा कर सकते हैं. नवरात्रि में अष्टमी और नवमी, दोनों तिथियों पर कन्या पूजन करने की परंपरा है. भक्त अपनी मान्यता और पारिवारिक रीति के अनुसार अनुष्ठान कर सकते हैं.

कन्या पूजन 18 या 19 अक्टूबर को कब करें?

नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष धार्मिक महत्व है. इस अनुष्ठान में छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है. उन्हें भोजन कराया जाता है. इसके बाद श्रद्धानुसार दक्षिणा या उपहार दिए जाते हैं. अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने वाले श्रद्धालु 18 अक्टूबर को यह अनुष्ठान कर सकते हैं. नवमी की परंपरा का पालन करने वाले भक्त 19 अक्टूबर को कन्या पूजन कर सकते हैं.

19 अक्टूबर को सुबह 7:53 बजे के बाद व्रत पारण

19 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 53 मिनट के बाद अष्टमी व्रत का पारण और नवमी का हवन किया जा सकता है. पूजा और पारण का समय स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग हो सकता है. अनुष्ठान करने से पहले अपने क्षेत्र के पंचांग या पुरोहित से समय की पुष्टि कर लेना उचित रहेगा.