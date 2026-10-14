Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि का चौथा दिन आज, मां कूष्मांडा को लगाएं किस चीज का भोग, जानें पूजा विधि, मंत्र और आरती

14 अक्टूबर, बुधवार आज चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है. हिन्दू मान्यता में मां कूष्मांडा की विधि-विधान से पूजा करने परसुख-समृद्धि और खुशहाली मिलती है. मां दुर्गा का यह स्वरूप अपनी दिव्य शक्ति और तेज के लिए जाना जाता है.

नई दिल्ली. माता दुर्गा की आराधना के 9 दिन यानी नवरात्रि का आज चौथा दिन है. 14 अक्टूबर, बुधवार आज चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है. हिन्दू मान्यता में मां कूष्मांडा की विधि-विधान से पूजा करने परसुख-समृद्धि और खुशहाली मिलती है. मां दुर्गा का यह स्वरूप अपनी दिव्य शक्ति और तेज के लिए जाना जाता है.

इस दिन भक्त व्रत रखते हैं. मां को खुश करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं. चालीसा का पाठ और आरती कर उनको प्रसन्न करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा को इस पूरी दुनिया का रचयिता माना जाता है. उनके नाम में ही सृजन और ऊर्जा का भाव छिपा है. देवी की आठ भुजाएं है और इसी वजह से उनको अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है. उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित हैं. मां का वाहन सिंह है.

मां कूष्मांडा को क्या चढ़ाएं?

मां कूष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाना शुभ माना जाता है. इसके अलावा भक्त माता को दही और हलवे का भोग भी अर्पित कर सकते हैं. पूजा के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें. श्रद्धापूर्वक फल, फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं. इसके बाद मां की आरती कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करें.

मां कूष्मांडा के प्रभावशाली मंत्र

1. पूजा मंत्र:

ॐ कूष्माण्डायै नमः।

2. ध्यान मंत्र:

या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

मंत्रों का जाप करते समय मन को शांत रखें और माता का ध्यान करें.

मां कूष्मांडा चालीसा का पाठ

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा चालीसा का पाठ करना खास महत्व रखता है. पूजा के दौरान माता के गुणों का ध्यान करें. उनसे जीवन में सुख, शांति तथा संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें. चालीसा का पाठ अपनी श्रद्धा और सुविधानुसार किया जा सकता है.

मां कूष्मांडा की आरती

कूष्मांडा जय जग सुखदानी।

मुझ पर दया करो महारानी॥

पिगंला ज्वालामुखी निराली।

शाकंबरी माँ भोली भाली॥

लाखों नाम निराले तेरे ।

भक्त कई मतवाले तेरे॥

भीमा पर्वत पर है डेरा।

स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥

सबकी सुनती हो जगदंबे।

सुख पहुँचती हो माँ अंबे॥

तेरे दर्शन का मैं प्यासा।

पूर्ण कर दो मेरी आशा॥

माँ के मन में ममता भारी।

क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥

तेरे दर पर किया है डेरा।

दूर करो माँ संकट मेरा॥

मेरे कारज पूरे कर दो।

मेरे तुम भंडारे भर दो॥

तेरा दास तुझे ही ध्याए।

भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥