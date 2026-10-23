Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें क्या करें और क्या ना करें…नियम और जरूरी बातें

करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं. भारत में यह त्योहार काफी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

नई दिल्ली. दु्र्गा पूजा के त्योहार के समापन के बाद करवा चौथ को लेकर तैयारी तेज हो जाती है. यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं. भारत में यह त्योहार काफी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है.

करवा चौथ का व्रत रखते समय महिलाएं कई धार्मिक परंपराओं का पालन करती हैं. मान्यता है कि इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए. यहां जानें करवा चौथ पर क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए.

करवा चौथ पर क्या करें? (Do’s)

1. शुभ रंग के कपड़े पहनें

सबसे पहला काम जो करवा चौथ पर महिलाओं को करना चाहिए वो कपड़े से जुड़ा है. लाल, हरे, पीले, नारंगी और गुलाबी जैसे चमकीले रंगों के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. महिलाएं इस दिन सोलह शृंगार भी करती हैं, जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनना शामिल है.

2. सूर्योदय से पहले सरगी खाएं

पंजाबी परंपरा में सरगी का विशेष महत्व है. जो महिलाएं सरगी लेती हैं, उन्हें सूर्योदय से पहले इसे ग्रहण करना चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसके बाद व्रत के दौरान कुछ नहीं खाया जाता है.

3. चौथ माता की पूजा करें

करवा चौथ के दिन चौथ माता की पूजा करना महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने पर देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

4. सास को बायना दें

परंपरा के अनुसार, विवाहित महिलाएं अपनी सास को बायना देती हैं. इसमें कपड़े, आभूषण या मिठाई जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. महिलाएं सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेती हैं.

5. हाथों में मेहंदी लगाएं

करवा चौथ पर मेहंदी लगाना सोलह शृंगार का हिस्सा माना जाता है. मान्यता है कि मेहंदी का गहरा रंग पति के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है. बेहतर रंग के लिए मेहंदी एक दिन पहले लगाई जा सकती है.

करवा चौथ पर क्या न करें? (Don’ts)

1. काले और सफेद कपड़े पहनने से बचें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ पर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता. इसी वजह से महिलाओं को इस दिन इन रंगों से परहेज करना चाहिए.

2. बाल न कटवाएं

करवा चौथ के दिन तैयार होने के लिए कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं. यहां आपको ध्यान रखना है कि बाल ना कटवाएं. परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, त्योहार के दिन बाल कटवाने से बचना चाहिए.

3. तामसिक भोजन न करें

पूरे दिन पति की लंबी उम्र, सुख, शांति और समृद्धि के लिए महिलाएं उपवास करती हैं. व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन करने की परंपरा है. इस दिन मांसाहारी भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

4. सफेद चीजों का दान करने से बचें

कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ पर चावल, दूध, दही जैसी सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए.

5. किसी का अपमान न करें

इस दिन बड़ों, खासकर मां और सास के साथ सम्मान से पेश आने तथा शांत और संयमित रहने की सलाह दी जाती है.

6. गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत रखने से पहले सावधानी बरतें

गर्भावस्था में लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के रहना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है. गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. जरूरत के अनुसार पानी, नारियल पानी, दूध या अन्य तरल पदार्थ लेना अधिक सुरक्षित हो सकता है. स्वास्थ्य को धार्मिक परंपराओं से ऊपर प्राथमिकता देना जरूरी है.