Dhanteras 2026: धनतेरस पर खरीद रहे हैं नई गाड़ी? जानें वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

धनतेरस का त्योहार खरीदारी और सुख-समृद्धि के लिहाज से बेहद खास माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सोना-चांदी, बर्तन, आभूषण और वाहन जैसी नई चीजें खरीदना शुभ होता है.

नई दिल्ली. हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दीवाली से पहले धनतेरस मनाया जाता है. इस दिन को खरीदारी और सुख-समृद्धि के लिहाज से बेहद खास माना जाता है. धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन, आभूषण और वाहन जैसी नई चीजें खरीदना शुभ होता है. इस दिन बाजारों में खरीदारी की रौनक देखने को मिलती है.

साल 2026 में धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ भगवान धन्वंतरि तथा कुबेर देव की पूजा की जाएगी. धनतेरस पर बड़ी संख्या में लोग नए वाहन खरीदने की भी योजना बना रहे हैं. अगर आप भी इस दिन कार या बाइक खरीदने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं वाहन खरीदारी के लिए दिनभर के शुभ समय और अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय.

धनतेरस 2026 पर वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुभ चौघड़िया और अभिजीत मुहूर्त में नई चीजों की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है. धनतेरस पर सुबह से लेकर रात तक वाहन खरीदने के कई शुभ अवसर रहेंगे. इन मुहूर्तों में अपनी सुविधा के अनुसार वाहन की बुकिंग और खरीदारी कर सकते हैं.

समय शुभ मुहूर्त अवधि सुबह 7:54 से 9:17 बजे तक लाभ चौघड़िया 1 घंटा 23 मिनट सुबह 9:16 से 10:38 बजे तक अमृत चौघड़िया 1 घंटा 22 मिनट दोपहर 12:00 से 12:45 बजे तक अभिजीत मुहूर्त 45 मिनट दोपहर 4:11 से शाम 5:33 बजे तक चर मुहूर्त 1 घंटा 22 मिनट शाम 6:03 से 7:19 बजे तक शुभ मुहूर्त 1 घंटा 16 मिनट रात 8:49 से 10:27 बजे तक लाभ मुहूर्त 1 घंटा 38 मिनट

धनतेरस पर इन शहरों में इस समय रहेगा राहुकाल

धार्मिक परंपराओं में राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है. इस दौरान नई वस्तुओं की खरीदारी और शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. धनतेरस पर अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय इस प्रकार रहेगा. ध्यान रखें कि राहुकाल का समय शहर के सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार अलग-अलग होता है. वाहन खरीदने से पहले अपने शहर के समय का ध्यान जरूर रखें.

शहर राहुकाल का समय दिल्ली सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 बजे तक मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:22 बजे तक चंडीगढ़ सुबह 10:45 से दोपहर 12:06 बजे तक लखनऊ सुबह 10:27 से 11:50 बजे तक भोपाल सुबह 10:40 से दोपहर 12:04 बजे तक कोलकाता सुबह 9:56 से 11:20 बजे तक अहमदाबाद सुबह 10:59 से दोपहर 12:23 बजे तक चेन्नई सुबह 10:25 से 11:52 बजे तक

धनतेरस पर नई गाड़ी खरीदने के बाद कैसे करें पूजा?

धनतेरस पर नया वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वाहन को घर लाने से पहले उसकी विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. इससे सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना की जाती है. वाहन की पूजा के लिए इन बातों का ध्यान रख सकते हैं.

स्वास्तिक बनाएं: सबसे पहले वाहन के अगले हिस्से पर लाल चंदन से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं.

अक्षत अर्पित करें: स्वास्तिक बनाने के बाद वाहन पर अक्षत यानी साबुत चावल छिड़कें.

मौली बांधें: लाल मौली का एक टुकड़ा लेकर स्वास्तिक पर लगाएं.

आरती करें: इसके बाद वाहन की विधि-विधान से आरती उतारें और नारियल फोड़कर पूजा संपन्न करें.

कलावा बांधें: पूजा पूरी होने के बाद वाहन पर कलावा बांधें.

शनि देव का स्मरण करें: वाहन में लोहे का इस्तेमाल होने के कारण धार्मिक मान्यता के अनुसार शनि देव को याद करना और उनके मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है.

वाहन पूजा में इन बातों का भी रखें ध्यान

धनतेरस पर वाहन की पूजा करते समय भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और शनि देव का ध्यान कर सकते हैं. मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने और ईश्वर का आशीर्वाद लेने से यात्रा मंगलमय रहती है. वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना तथा सुरक्षित गति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है.