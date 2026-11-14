Chhath Puja 2026: आज है छठ महापर्व का दूसरा दिन, खरना के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में खरना का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास का संकल्प लेते हैं. इस दौरान वे अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं.

नई दिल्ली. आस्था के महापर्व छठ के 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का आज से शुरुआत होने जा रही है. महापर्व की रौनक अब घरों से लेकर नदी और तालाबों के घाटों तक दिखाई देने लगी है. लोक आस्था के इस पर्व में भक्त भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना में जुटे हैं. चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हो चुकी है. आज यानी 14 नवंबर को व्रती खरना की पूजा करेंगे.

इस दिन शाम को विशेष प्रसाद तैयार कर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित किया जाता है. खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है. आइए जानते हैं खरना की पूजा का शुभ समय, इसकी परंपरा और धार्मिक महत्व.

आज है खरना

छठ पूजा के चार दिनों में हर दिन का अपना अलग महत्व है. पहले दिन नहाय-खाय के दौरान व्रती स्नान करके घर की साफ-सफाई करते हैं. सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. इसके साथ ही छठ के कठिन नियमों का पालन शुरू हो जाता है. दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना मनाया जाता है. इस दिन व्रती सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं. शाम के समय पूजा के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है. परंपरा के अनुसार, खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है. इसमें गुड़, दूध और अरवा चावल से खीर तैयार की जाती है. इसके साथ रोटी भी बनाई जाती है.

प्रसाद बनाते समय शुद्धता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. शाम को सबसे पहले भगवान सूर्य और छठी मैया को खीर और रोटी का भोग लगाया जाता है. इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों में भी इसे बांटते हैं.

खरना के बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत

छठ पूजा में खरना का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास का संकल्प लेते हैं. इस दौरान वे अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं. यह उपवास उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है. खरना के बाद तीसरे दिन यानी 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे. इसके बाद चौथे और अंतिम दिन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा. इसी के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा.

खरना पूजा और सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, 14 नवंबर को खरना की पूजा के लिए शाम 5 बजकर 22 मिनट से रात 7 बजकर 46 मिनट तक का समय शुभ बताया गया है.

छठ महापर्व के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने के शुभ समय इस प्रकार हैं:

खरना पूजा: 14 नवंबर, शाम 5:22 बजे से रात 7:46 बजे तक।

डूबते सूर्य को अर्घ्य: 15 नवंबर, शाम 5:24 बजे तक का शुभ समय।

उगते सूर्य को अर्घ्य: 16 नवंबर, सुबह 6:07 बजे के बाद का शुभ समय।