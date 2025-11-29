Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में महिला एसआई 85 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में महिला एसआई 85 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

रेप केस से नाम हटाने की एवज में की थी 1 लाख रुपए की डिमांड, 1 हजार ले चुकी थी पहले
Kurukshetra News, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक महिला एसआई को 85 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। महिला एसआई ने रेप केस से नाम हटाने की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 15 हजार रुपए की रकम वह पहले ले चुकी थी।

अब बकाया 85 हजार रुपए के लिए वह व्यक्ति पर दवाब बना रही थी, जिससे परेशान होकर व्यक्ति ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए अंबाला और कुरुक्षेत्र की टीम ने एसआई सत्यवंती को गिरफ्तार कर लिया। आज महिला एसआई को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

महिला ने व्यक्ति के खिलाफ दी थी रेप की शिकायत

प्राप्त जानकारी अनुसार निकटवर्ती गांव की महिला ने महिला थाने में सेक्टर-8 के रहने वाले ईश्वर के खिलाफ गलत काम करने की शिकायत दी थी। महिला ने ईश्वर पर उसके साथ करीब 5 साल से होटल में ले जाकर संबंध बनाने के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच एसआई सत्यवंती कर रही थी।

महिला एसआई ने नाम निकालने की एवज में मांगे रूपए

ईश्वर का आरोप है कि एसआई सत्यवंती ने इस शिकायत से उसका नाम बाहर निकालने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे। ईश्वर के मुताबिक, वह एसआई को 15 हजार रुपए पहले दे चुका था। अब एसआई उस पर बाकी रकम देने का दबाव डाल रही थी। आज उसे बकाया रकम लेकर थाने में बुलाया था।

एसीबी की टीम ने बिछाया जाल

ईश्वर ने महिला एसआई और उस पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ एसीबी अंबाला को शिकायत दी। इस पर एसीबी अंबाला की टीम ने मामले में धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। एसीबी इंस्पेक्टर नन्ही देवी की अगुआई में ईश्वर को 85 हजार रुपए के चिह्नित नोट देकर एसआई के पास महिला थाने में भेजा गया।

रिश्वत की रकम बरामद

थाने में जैसे ही एसआई सत्यवंती ने ईश्वर सिंह से रुपए लिए, तभी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने उसके कब्जे से रिश्वत के 85 हजार रुपए भी बरामद किए। महिला एआई के खिलाफ केस दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर नन्ही देवी ने बताया कि कल शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।