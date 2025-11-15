Jalandhar Crime News : 50 हजार रिश्वत लेती महिलाा डीडीपीओ गिरफ्तार

गांव की धर्मशाला के मामले में मांगी थी सरपंच से रिश्वत

Jalandhar Crime News (आज समाज), जालंधर : पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के चलते प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो की टीमें हर रोज छापेमारी करते हुए भ्रष्ट कर्मचारियों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज रहीं हैं। ताजा मामले में प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने डीडीपीओ जालंधर की रीडर राजवंत कौर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला अधिकारी ने जिला जालंधर के गांव ढड्डा के एक शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

इसलिए रिश्वत मांग रही थी डीडीपीओ

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता, जो गांव ढड्डा के सरपंच हैं, द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि गांव ढड्डा में बनी धर्मशाला को वाल्मीकि कमेटी ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने डीडीपीओ जालंधर में केस दायर किया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राजवंत कौर, जो उस समय डीडीपीओ जालंधर में रीडर के पद पर तैनात थी, ने धर्मशाला मामले में उनके पक्ष में आदेश दिलवाने के बदले शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की।

आरोपी ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से 50,000 रुपये रिश्वत ली। रिश्वत लेने की घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। पूछताछ और सबूतों के आधार पर, आरोपी राजवंत कौर के खिलाफ विजीलेंस ब्यूरो रेंज थाना जालंधर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

भ्रष्टाचारियों पर जारी रहेगी कार्रवाई

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ब्यूरो द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रवक्ता ने आम लोगों से अपील की कि यदि कोई भी उनसे किसी तरह के कार्य कराने के लिए रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना तुंरत विजिलेंस ब्यूरो को दी जाए। ताकि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके।

