Fed interest Rates: तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता! US Fed ने नहीं बदली ब्याज दरें, पीछे अमेरिका-ईरान टकराव

Fed interest Rates: एक बारीकी से देखे जा रहे कदम में, Federal Reserve (US Fed) ने अपनी अप्रैल की पॉलिसी मीटिंग के दौरान ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, और बेंचमार्क रेंज को 3.5%–3.75% पर बनाए रखा है।

यह फैसला वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में आया है, जिसका मुख्य कारण US और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है—जिससे महंगाई को लेकर नई चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

Fed के भीतर एक दुर्लभ मतभेद

यह फैसला सर्वसम्मत नहीं था। रिपोर्टों से पता चलता है कि चार असहमति वाले वोट पड़े, जो 1992 के बाद से इस तरह का पहला आंतरिक मतभेद है—जो केंद्रीय बैंक के भीतर बढ़ती अनिश्चितता को उजागर करता है। इसे Fed के चेयरमैन Jerome Powell के नेतृत्व कार्यकाल के तहत लिए गए अंतिम बड़े फैसलों में से एक के रूप में भी देखा जा रहा है।

मध्य पूर्व का तनाव आर्थिक अनिश्चितता को और बढ़ा रहा है

Federal Open Market Committee (FOMC) ने स्वीकार किया कि मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रम आर्थिक परिदृश्य में काफी अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं।

अपने बयान में, समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया:

महंगाई का जोखिम अभी भी बढ़ा हुआ है।

ऊर्जा की कीमतें एक मुख्य चिंता का विषय हैं।

अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए मौजूदा दरों को बनाए रखना ज़रूरी है।

आर्थिक संकेत: विकास मज़बूत, नौकरियाँ धीमी।

Fed के अनुसार: आर्थिक गतिविधियाँ एक ठोस गति से जारी हैं।

नौकरियों में बढ़ोतरी धीमी हुई है, और बेरोज़गारी में बहुत कम बदलाव आया है।

महंगाई लगातार ऊँचे स्तर पर बनी हुई है, जिसका आंशिक कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत है।

तेल की कीमतें खेल बदल सकती हैं।

तेल की कीमतों में उछाल—जो US-ईरान तनाव से जुड़ा है—एक गंभीर नीतिगत चुनौती पेश करता है:

ऊर्जा की लागत शायद अस्थायी न हो

लगातार ऊँची तेल कीमतें लंबे समय तक चलने वाली महंगाई को बढ़ावा दे सकती हैं।

इससे Fed को दरों को लंबे समय तक ऊँचा रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

सबसे खराब स्थिति में, दरों में और बढ़ोतरी का विकल्प फिर से विचाराधीन हो सकता है।

Powell की भविष्य की भूमिका

मीटिंग के बाद बोलते हुए, Powell ने पुष्टि की कि 15 मई को उनकी अध्यक्षता समाप्त होने के बाद भी, चल रहे कानूनी और संस्थागत घटनाक्रमों के बीच, वह Fed बोर्ड में एक गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएँ जारी रखेंगे।

दरों में बढ़ोतरी को रोकने का Fed का फैसला सावधानी बरतने का संकेत देता है—लेकिन बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और तेल की कीमतें आगे के रास्ते को जटिल बना सकती हैं। बाज़ारों को अब महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता के बीच एक नाज़ुक संतुलन बनाना होगा।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग