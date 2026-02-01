February OTT Releases 2026: फरवरी में ओटीटी पर आएंगी ये धमाकेदार मूवीज-सीरीज

February OTT Releases 2026: फरवरी साल का सबसे छोटा महीना हो सकता है, लेकिन जब मनोरंजन की बात आती है, तो यह पूरी तरह से पैक होने वाला है। जैसे ही फरवरी 2026 नज़दीक आ रहा है, OTT प्लेटफ़ॉर्म फिल्मों और वेब सीरीज़ की एक पावर-पैक लाइनअप देने के लिए तैयार हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक, कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे महीने स्ट्रीम होने वाले हैं। यहाँ 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच OTT प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज़ की पूरी लिस्ट दी गई है।

द 50

अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले रियलिटी शो में से एक, द 50 ने रिलीज़ से पहले ही ज़बरदस्त चर्चा बटोरी है। हर नए अपडेट ने दर्शकों के बीच उत्साह और बढ़ा दिया है।

रिलीज़ डेट: 1 फरवरी

प्लेटफ़ॉर्म: JioHotstar

द राजा साब

प्रभास स्टारर, द राजा साब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और दर्शकों का अच्छा ध्यान खींचा। अब, यह फिल्म अपने डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे फैंस घर बैठे आराम से इसका आनंद ले सकेंगे।

रिलीज़ डेट: 6 फरवरी

प्लेटफ़ॉर्म: JioHotstar

कोहरा सीज़न 2

अपने पहले सीज़न की सफलता के बाद, कोहरा का बहुप्रतीक्षित दूसरा भाग आखिरकार आ गया है। ज़्यादा सस्पेंस, गहरी कहानी और ज़बरदस्त ड्रामा के साथ, कोहरा 2 दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है।

रिलीज़ डेट: 11 फरवरी

प्लेटफ़ॉर्म: Netflix

किस किस प्यार करूं 2

कपिल शर्मा अपनी लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म के सीक्वल के साथ वापस आ रहे हैं। दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, किस किस प्यार करूं 2 से बहुत जल्द OTT दर्शकों को हंसाने की उम्मीद है।

अनुमानित रिलीज़ डेट: 6 फरवरी

प्लेटफ़ॉर्म: JioHotstar

पराशक्ति

साउथ सुपरस्टार शिवकार्तिकेयन की एक्शन से भरपूर फिल्म पराशक्ति 10 जनवरी को सिनेमाघरों में आई थी और अब OTT रिलीज़ के लिए तैयार है। साउथ इंडियन सिनेमा के फैंस एक रोमांचक फिल्म देखने की उम्मीद कर सकते हैं।

रिलीज़ डेट: 7 फरवरी

प्लेटफ़ॉर्म: ZEE5

द ब्लफ

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास इस बहुप्रतीक्षित हॉलीवुड फिल्म की मुख्य भूमिका में हैं। जब से इसकी घोषणा हुई है, द ब्लफ फैंस की वॉचलिस्ट में है, और यह आखिरकार फरवरी के आखिर तक OTT पर आ रही है।

रिलीज़ डेट: 25 फरवरी

प्लेटफ़ॉर्म: प्राइम वीडियो

फरवरी 2026 बिंज-वॉचर्स के लिए स्वर्ग जैसा होने वाला है। चाहे आपको रियलिटी शो, क्राइम थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन, या हॉलीवुड ड्रामा पसंद हों, इस महीने हर किसी के लिए कुछ खास है। अपनी वॉचलिस्ट तैयार रखें—क्योंकि मनोरंजन एक दिन के लिए भी नहीं रुकेगा!

