Anti Drone Systems In PoK: भारत से आॅपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर, पाक ने एलओसी पर तैनात किया एंटी-ड्रोन सिस्टम

पाक ने एलओसी पर तैनात किया एंटी-ड्रोन सिस्टम
पाक ने एलओसी पर तैनात किया एंटी-ड्रोन सिस्टम

रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टर में लगाए गए हैं नए नए काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम
Pakistan Anti Drone Systems In PoK, (आज समाज), नई दिल्ली: पाकिस्तान को भारत की ओर से आॅपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर सता रहा है। इसी डर के कारण पाक की ओर से सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की ओर से पाक-अधिकृत कश्मीर में लाइन आॅफ कंट्रोल के पास एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टर में लगाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि भारत फिर से आॅपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर 30 से ज्यादा खास एंटी-ड्रोन यूनिट्स तैनात की हैं।

काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम

काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम वह तकनीक है, जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और उन्हें जैम या मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तैनाती मुर्री की 12वीं इन्फैंट्री डिवीजन और 23वीं इन्फैंट्री डिवीजन ने की हैं, जो कोटली-भिंबर इलाके की ब्रिगेड्स को संभालती हैं। इसका मकसद एलओसी के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता मजबूत करना है।

आॅपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन तबाह किए

आॅपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को हवा में ही निशाना बनाया। सुदर्शन मिसाइल सिस्टम के जरिए लगभग 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक हाई-वैल्यू एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया गया। ये एयरक्राफ्ट या तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस था या एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा, राफेल और सुखोई-30 ने पाकिस्तानी सेफ सेंटर (हैंगर) को निशाना बनाया, जिसमें मेड इन चीन विंग लूंग ड्रोन तबाह हुए।

