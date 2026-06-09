Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों को बेंगलुरू शिफ्ट किया जा रहा

स्टार एयरलाइंस के विमान को उड़ान के लिए मिली परमिशन

Rajya Sabha Election, (आज समाज), भोपाल: मध्य प्रदेश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार के नामांकन भरने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस को अब क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है इसलिए पार्टी अपने सभी 62 विधायकों को कर्नाटक के बेंगलुरू शिफ्ट कर रही है। इसके लिए स्टार एयरलाइंस का 75 सीटर विमान बुक कराया गया है।

पहले भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान को उड़ने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि फ्लाइट को देश में उड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब करीब दो घंटे की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस की चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ान के लिए परमिशन मिल गई है। इसमें 38 विधायकों के साथ कुल 75 लोग बेंगलुरू जा रहे हैं। 22 विधायक रात साढ़े 8 बजे की फ्लाइट से निकलेंगे।

एयरपोर्ट अथॉरिटी पर मोहन सरकार का दबाव

इससे पहले चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ान की परमिशन नहीं मिलने पर कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था, सरकार के इशारे पर हमारे विमान को बेवजह रोका जा रहा है। भोपाल एयरपोर्ट के इंचार्ज अवस्थी फ्लाइट को बिना वजह डिटेन कर रहे हैं लेकिन हम जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी पर मोहन सरकार का दबाव है। उनका कहना है कि आपकी ये फ्लाइट विदेश जा सकती है लेकिन देश के अंदर उड़ान नहीं भर सकती। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि जो फ्लाइट दिल्ली से भोपाल आ सकती है, वो बेंगलुरू नहीं जा सकती।

बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पत्र निरस्त कराने की मांग की

वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति लगाई है। बीजेपी नेताओं ने रिटर्निंग अफसर के सामने आरोप लगाया कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की एक कोर्ट में चल रहे मामले की जानकारी छिपाई है। उनका नामांकन पत्र निरस्त किया जाए। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा की आपत्ति को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, बल्कि उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला है।

रिटर्निंग आॅफिसर के कमरे में घुसने की कोशिश

नारेबाजी और शोर शराबे के बीच कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और विक्रांत भूरिया ने रिटर्निंग आॅफिसर के कमरे में घुसने की कोशिश की। इस पर उनकी पुलिस और विधानसभा के सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्कामुक्की हो गई।

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