FD Schemes : ये बैंक दे रहे है FD पर उच्च ब्याज दरें, जाने FD योजनाओं के बारे में

FD Schemes(आज समाज): भारतीय निवेशकों के बीच सावधि जमा (FD) हमेशा से सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश साधनों में से एक रहा है। इस विश्वास को और मज़बूत करने के लिए, तीन प्रमुख बैंक – इंडियन बैंक, IDBI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) – विशेष FD योजनाएँ चला रहे हैं।

इन योजनाओं की खासियत यह है कि ग्राहकों को सामान्य FD की तुलना में अधिक ब्याज दर मिल रही है। इसके अलावा, वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दरों का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी बचत पर शानदार रिटर्न मिल सकता है।

इंडियन बैंक की नई आकर्षक FD योजनाएँ

इंडियन बैंक ने हाल ही में दो नई आकर्षक FD योजनाएँ शुरू की हैं, जो निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती हैं। IND SECURE (444 दिन) योजना में सामान्य ग्राहकों को 6.70% ब्याज मिल रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.20% और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.45% है।

वहीं, IND GREEN (555 दिन) योजना सामान्य ग्राहकों को 6.60% ब्याज दे रही है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.10% और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.35% है। दोनों योजनाएँ 30 सितंबर 2025 तक निवेश के लिए उपलब्ध हैं।

IDBI बैंक की उत्सव कॉलेबल FD

IDBI बैंक ने अपनी उत्सव कॉलेबल FD योजना शुरू की है, जो तीन विशेष अवधियों – 444, 555 और 700 दिनों का विकल्प देती है। इस योजना में सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरें 6.60% से 6.75% तक हैं। वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% से 7.25% तक ब्याज मिलता है, जबकि अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘चिरंजीवी FD’ में ब्याज दर 7.40% तक है। इन सभी योजनाओं में निवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।

एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना

देश का सबसे बड़ा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) भी पीछे नहीं है। इसने अमृत वृष्टि एफडी (444 दिन) योजना शुरू की है। इसमें सामान्य ग्राहकों को 6.60%, वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% और अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.20% तक ब्याज मिलेगा। हालाँकि, एसबीआई ने अभी तक इस योजना की अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की है।

योजनाओं में ग्राहकों को बेहतर रिटर्न

सामान्य एफडी में ब्याज दरें थोड़ी कम होती हैं, लेकिन इन विशेष एफडी योजनाओं में ग्राहकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा, एक निश्चित अवधि (444, 555 और 700 दिन) के लिए निवेश करने का विकल्प भी मिलता है, जो सामान्य एफडी में उपलब्ध नहीं होता।

अगर आप एक सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प की तलाश में हैं, तो इन बैंकों की विशेष एफडी योजनाएं आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती हैं। ये योजनाएं विशेषकर वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी अधिक लाभकारी सिद्ध होंगी।