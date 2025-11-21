FD Scheme : SBI की FD स्कीम दे रही शानदार रिटर्न , ग्राहकों को मिलेगा लाभ

FD Scheme, आज समाज , : देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक SBI अपने कस्टमर्स को फिक्स्ड डिपॉजिट पर शानदार इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इस साल RBI के रेपो रेट में कमी करने की वजह से कई बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे। नतीजतन, SBI ने भी अपने FD इंटरेस्ट रेट कम कर दिए।

हालांकि, इंटरेस्ट रेट में कमी के बावजूद, SBI की FD स्कीम शानदार रिटर्न दे रही है। इस आर्टिकल में, हम ऐसी ही एक SBI FD स्कीम के बारे में डिटेल में बताएंगे जिसमें सिर्फ़ ₹1 लाख के डिपॉजिट पर ₹41,826 का इंटरेस्ट मिल सकता है।

7 दिन से लेकर 10 साल तक FD अकाउंट

ध्यान देने वाली बात यह है कि SBI 7 दिन से लेकर 10 साल तक के समय वाले FD अकाउंट देता है। SBI FD अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट 3.05% से 7.10% तक है। SBI अमृत वर्षा FD स्कीम चलाता है। इन्वेस्टर्स को इस स्कीम में 444 दिनों के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है।

इस स्कीम के तहत, आम इन्वेस्टर्स को 6.60% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि सीनियर सिटिज़न्स को ज़्यादा से ज़्यादा 7.10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। SBI की 5-साल की FD स्कीम पर, आम इन्वेस्टर्स को 6.05% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि सीनियर सिटिज़न्स को 5-साल की FD पर 7.05% का रिटर्न मिलता है।

1 लाख रुपये के डिपॉज़िट पर लाभ

अगर 60 साल से कम उम्र का कोई आम इन्वेस्टर 5 साल के लिए SBI FD में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है, तो उसे मैच्योरिटी पर कुल 1,35,018 रुपये मिलेंगे। इस स्कीम पर इंटरेस्ट रेट 35,018 रुपये फिक्स है। इसी तरह, अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति, 60 साल या उसके बाद, 5 साल के लिए SBI FD में 1 लाख इन्वेस्ट करता है, तो उसे मैच्योरिटी पर कुल 1,41,826 रूपए मिलेंगे। इसमें से सिर्फ़ ₹41,826 ब्याज के तौर पर मिलेंगे।

