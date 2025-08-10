FD Rates Updates : 2 साल ओर तीन साल से कम के एफडी पर भी पाएं अधिक ब्याज

FD Rates Updates (आज समाज) : पंजाब नेशनल बैंक की तरह, भारतीय स्टेट बैंक भी लोगों को बम्पर लाभ देता है। यदि आप SBI की FD योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो यह एक शानदार अवसर है। यहां, निवेशकों को एफडी पर अच्छे ब्याज का लाभ मिलता है। एसबीआई 2 से 3 साल से कम की अवधि के लिए भी खाता धारकों को अच्छी ब्याज दे रहा है।

इतना ही नहीं, बल्कि आम आदमी के अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को भी अच्छी ब्याज मिलेगी। दरअसल, हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को स्थिर रखा। इससे पहले, यह उम्मीद की गई थी कि आरबीआई रेपो दर में कटौती कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। यदि रेपो दर कम हो जाती है, तो बैंक एफडी पर ब्याज दरों में भी कटौती कर सकते हैं।

एफडी पर 6.45 प्रतिशत का उच्चतम ब्याज

SBI, भारत के बड़े बैंकों में से एक, 2 साल से तीन साल से कम के एफडी पर अधिक ब्याज दे रहा है। यह एफडी पर 6.45 प्रतिशत का उच्चतम ब्याज दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को इस एफडी पर 6.95 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। इसके साथ ही, यह बैंक सामान्य नागरिकों को 6.05 प्रतिशत ब्याज दे रहा है और 5 साल से 10 साल के एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.05 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों को 1 वर्ष के लिए 77.05 प्रतिशत ब्याज

यदि निवेशक 1.01 करोड़ रुपये से कम के एफडी को 3 करोड़ रुपये से कम करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें सबसे अधिक ब्याज मिलेगा। एसबीआई एफडी में, सामान्य नागरिकों को 6.55 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है और वरिष्ठ नागरिकों को 1 वर्ष के लिए 77.05 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। यदि सामान्य नागरिक दो साल के लिए एफडी बनाते हैं, तो उन्हें 6.85 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 7.35 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।

यदि खाता धारक एसबीआई में 55 साल में एफडी में 3 लाख रुपये का निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता पर एक बम्पर लाभ मिलेगा। पांच साल बाद, निवेशकों को 405,053 रुपये मिलेंगे। इसमें 1,05,053 लाख रुपये की रुचि प्राप्त होगी। दूसरी ओर, यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो खाता धारकों को निवेश में 4,25,478 रुपये दिए जाएंगे। इसमें निवेशक को 1,25,478 रुपये का ब्याज मिलेगा।

