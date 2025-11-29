FD Rates Update : सीनियर सिटिज़न के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट पर 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट

FD Rates Update , आज समाज : फिक्स्ड डिपॉज़िट आजकल भी इन्वेस्टर्स के लिए एक टॉप चॉइस है। वे रिटर्न की गारंटी देते हैं। आज, हम एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीनियर सिटिज़न को 5-साल के फिक्स्ड डिपॉज़िट पर 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक

यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बहुत से लोग इन बैंकों में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि अगर भविष्य में ये बंद हो गए, तो वे अपना पैसा खो सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बैंक आगे चलकर किसी भी वजह से बंद हो जाते हैं, तो आप DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक का रिफंड पा सकते हैं। अब, आइए उस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानते हैं जो सीनियर सिटिज़न के लिए 5-साल की FD पर 8 परसेंट से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है।

8.10% पर 5-साल की FD

रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5-साल के समय के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हैं। यह बैंक सीनियर सिटिज़न को 8.10% पर 5-साल की FD दे रहा है। कई दूसरे बैंक भी हैं जो सीनियर सिटिज़न को 5-साल की FD पर बढ़िया रिटर्न देते हैं।

5-साल की FD पर बैंक रिटर्न

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.50

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.25

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.00

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.00

स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.10

उज्ज्वल जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.70

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सीनियर सिटिज़न को 8% का रिटर्न दे रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75% इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि उज्ज्वल जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.70% इंटरेस्ट दे रहा है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीनियर सिटिज़न्स के लिए 5 साल के फिक्स्ड डिपॉज़िट पर सबसे कम इंटरेस्ट रेट है।

