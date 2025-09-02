FD Interest Rate Big Update : यह बैंक दे रहा है FD पर सबसे अधिक ब्याज

FD Interest Rate Big Update(आज समाज) : जब भी निवेश की बात आती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले FD में निवेश करने का ख्याल आता है। इसके साथ ही, लोग सरकारी बचत योजनाओं में भी निवेश करते हैं। आपको बता दें कि इस समय एक सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को बचत योजनाओं पर शानदार रिटर्न दे रहा है।

दरअसल, हम बात कर रहे हैं ओवरसीज बैंक की FD की। इंडियन ओवरसीज बैंक की FD योजना में लोगों को 2 लाख रुपये के निवेश पर 30,908 रुपये का ब्याज मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक में कम से कम 7 दिनों के लिए निवेश करना होगा। यह बैंक अपने ग्राहकों को FD पर 3.50 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है।

6.75 प्रतिशत और बुजुर्गों को 7.25 प्रतिशत ब्याज

आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक 444 दिन की FD स्कीम पर आम लोगों को सबसे ज़्यादा 6.75 प्रतिशत और बुजुर्गों को 7.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक अपने बेहद बुजुर्ग लोगों को 444 दिन की FD स्कीम पर 7.50 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।

जो दूसरे सरकारी बैंकों से ज़्यादा दिलचस्प है? वहीं, यह सरकारी बैंक 2 साल की FD पर आम ग्राहकों को 6.50 प्रतिशत, बुजुर्गों को 7 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।

2 साल की FD में 2 लाख रुपये का निवेश

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आम नागरिक इंडियन ओवरसीज बैंक में 2 साल की FD में 2 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर कुल 2 लाख 27 हज़ार 528 रुपये मिलेंगे। इसमें 27528 रुपये का निश्चित ब्याज मिलता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और बैंक में 2 साल की FD में 2 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 2,29,776 रुपये मिलेंगे, यानी 29,776 रुपये का ब्याज मिलेगा।

इस प्रकार, अगर आप अति वरिष्ठ नागरिक हैं और इंडियन ओवरसीज बैंक में 2 साल की FD में 2 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको कुल 2,30,908 रुपये मिलेंगे। इसमें 30,908 रुपये ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि शामिल है।