FD Deposit Scheme : ग्राहकों के लिए FD स्कीम पर नई ब्याज दरें लागू ,देखे कितना मिलेगा रिटर्न

FD Deposit Scheme (आज समाज) : भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया था। हालाँकि, इस साल की शुरुआत से अब तक रेपो रेट में कुल 1 प्रतिशत की कटौती हो चुकी है।

फरवरी, अप्रैल और जून में तीन चरणों में की गई इस कटौती का असर बैंकों की सावधि जमा दरों पर भी पड़ा है। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए FD स्कीम पर नई ब्याज दरें लागू की हैं, जो 3.25 प्रतिशत से 7.40 प्रतिशत तक हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को 7.10 प्रतिशत रिटर्न

पंजाब नेशनल बैंक इस समय 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि के लिए सावधि जमा खाता खोलने की सुविधा दे रहा है। इनमें सबसे आकर्षक ब्याज दर 390 दिन की FD पर मिल रही है। इस योजना में सामान्य ग्राहकों को 6.60 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 7.10 प्रतिशत और 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.40 प्रतिशत का रिटर्न दिया जा रहा है।

लंबी अवधि के लिए आकर्षक ब्याज

अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो 2 वर्षीय FD योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस पर सामान्य नागरिकों को 6.40 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 6.90 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.20 प्रतिशत ब्याज का लाभ मिल रहा है।

2 लाख के निवेश पर गारंटीशुदा लाभ

अगर कोई व्यक्ति PNB की 2 वर्षीय FD योजना में 2 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे विभिन्न श्रेणियों में निम्नलिखित लाभ मिलेंगे।

सामान्य निवेशकों को 2,27,080 रुपये मिलेंगे, जिसमें 27,080 रुपये का ब्याज शामिल है।

वरिष्ठ नागरिकों को परिपक्वता पर 2,29,325 रुपये मिलेंगे, जिसमें 29,325 रुपये का ब्याज शामिल होगा।

वहीं, अति वरिष्ठ नागरिकों को इस FD पर कुल 2,30,681 रुपये वापस मिलेंगे, जिसमें 30,681 रुपये का गारंटीड ब्याज भी जुड़ गया है।

पीएनबी की FD क्यों है बेहतर विकल्प?

पीएनबी की FD योजना निवेशकों को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देती है। इसमें वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज का लाभ उपलब्ध कराया गया है, जो इस निवेश विकल्प को और भी आकर्षक बनाता है।

