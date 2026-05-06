Fauji Movie Prabhas: फौजी’ की शूटिंग के दौरान दर्दनाक सड़क हादसा, यूनिट मेंबर की मौत से दहले प्रभास

Fauji Movie Prabhas: एक दुखद हादसे ने प्रभास स्टारर फिल्म फौजी की शूटिंग पर ग्रहण लगा दिया है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। एक्टर, जो हैदराबाद में इस प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिज़ी थे, को कथित तौर पर फिल्म क्रू के सदस्यों के साथ एक भयानक सड़क हादसे के बाद शूटिंग रोकनी पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

हैदराबाद के पास जानलेवा सड़क हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब फौजी टीम के सदस्य चल रही शूटिंग के लिए रामोजी फिल्म सिटी जा रहे थे। क्रू को ले जा रही गाड़ी कथित तौर पर अब्दुल्लापुरमेट के पास कंट्रोल खो बैठी और चौटुप्पल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत तूप्रानपेट पुल इलाके के पास एक रोड डिवाइडर से टकरा गई।

यह हादसा जानलेवा हो गया जब एक क्रू सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कम से कम पांच अन्य घायल हो गए। घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया।

फौजी की शूटिंग कुछ समय के लिए रोकी गई

इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद, मेकर्स ने कथित तौर पर फिल्म की शूटिंग शेड्यूल को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया है। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों का दावा है कि फिल्म का लगभग 80% हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है, बस कुछ एक्शन सीक्वेंस शूट होने बाकी हैं।

इस अचानक हुए हादसे ने फिल्म यूनिट के साथ-साथ प्रभास की अगली बड़ी स्क्रीन रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे फैंस को भी गहरा सदमा दिया है।

रिलीज़ प्लान अभी भी ट्रैक पर हैं

इस बुरे हादसे के बावजूद, अंदर के लोगों का कहना है कि अगर आने वाले हफ्तों में सब कुछ ठीक रहा तो मेकर्स अभी भी अक्टूबर में रिलीज़ करने का टारगेट बना रहे हैं। अगर शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ा, तो खबर है कि इस साल प्रभास की दो बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हो सकती हैं।

प्रभास के साथ, इमानवी भी फिल्म में एक अहम रोल में हैं। जाने-माने स्टार मिथुन चक्रवर्ती और जया प्रदा भी कास्ट का हिस्सा हैं, जिससे प्रोजेक्ट को लेकर और भी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं।

अभी तक, फिल्म मेकर्स ने इस हादसे के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। जहाँ फैंस फौजी के अपडेट के लिए बेसब्री से दिन गिन रहे थे, वहीं इस दुखद घटना ने सभी को दुखी और परेशान कर दिया है।