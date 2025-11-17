Fatima Sana Shaikh Vijay Varma Romantic Photos: रिलीज़ से पहले ही छाया ‘Gustaakh Ishq’ का रोमांस! Fatima-Vijay की केमिस्ट्री ने उड़ाए होश

Fatima Sana Shaikh Vijay Varma Romantic Photos: रिलीज़ से पहले ही छाया ‘Gustaakh Ishq’ का रोमांस! Fatima-Vijay की केमिस्ट्री ने उड़ाए होश

Fatima Sana Shaikh Vijay Varma Romantic Photos: अपनी आगामी फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ को लेकर सुर्खियों में छाए फ़ातिमा सना शेख और विजय वर्मा अपनी नई रोमांटिक तस्वीरों से इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। फिल्म की रिलीज़ से पहले, दोनों की ज़बरदस्त केमिस्ट्री फैन्स को दीवाना बना रही है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं।

फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही रोमांस परवान चढ़ गया

फ़ातिमा ने इंस्टाग्राम पर कई रोमांटिक तस्वीरों में विजय वर्मा के साथ अंतरंग पोज़ देते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। एक-दूसरे की बाहों में बाहें डाले और उनकी परफेक्ट केमिस्ट्री देखकर फैन्स हैरान रह गए कि यह जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। कुछ ही घंटों में ये तस्वीरें वायरल हो गईं।

फ़ातिमा के एलिगेंट लुक ने दिल जीत लिया

इन तस्वीरों में, फ़ातिमा क्रीम रंग की डिज़ाइनर साड़ी और स्टाइलिश लैवेंडर ब्लाउज़ में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनका सिंपल लेकिन ग्लैमरस स्टाइल – ग्लॉसी मेकअप, खुले बाल, चेन इयररिंग्स और एक स्टेटमेंट रिंग – फैन्स को उन पर खूब प्यार लुटा रहा है।

विजय वर्मा का आकर्षण सबका मन मोह लेता है

पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में सजे विजय वर्मा भी उतने ही आकर्षक लग रहे हैं। उनकी मनमोहक मुस्कान और स्क्रीन प्रेज़ेंस एक बार फिर साबित करते हैं कि ऑनस्क्रीन रोमांस के लिए वो सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक क्यों हैं। फैन्स दोनों के बीच के स्वाभाविक रिश्ते को खूब पसंद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर धूम

कमेंट सेक्शन उत्साह से भर गए हैं। कई फैन्स का मानना ​​है कि उनकी नई केमिस्ट्री पर्दे पर धूम मचा देगी। कुछ ने मज़ाक में यह भी कहा कि ये तस्वीरें देखकर तमन्ना भाटिया को जलन हो सकती है – जो विजय के असल ज़िंदगी के रिश्ते की ओर एक मज़ाकिया इशारा है।

रिलीज़ डेट तय

गुस्ताख़ इश्क 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म में फातिमा और विजय मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही नसीरुद्दीन शाह, विभु पुरी और शारिब हाशमी जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं।

प्रशंसक उत्साहित 

रोमांस, ड्रामा और दमदार कलाकारों से सजी यह फिल्म दर्शकों के लिए साल के अंत में सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक होने का वादा करती है। तैयार हो जाइए – गुस्ताख़ इश्क़ बड़े पर्दे पर प्यार और ड्रामा का भरपूर तड़का लगाने के लिए तैयार है।

