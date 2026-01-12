Fatima Sana Shaikh Harassment: इंडस्ट्री की ये हसीना बनी दरिंदगी का शिकार, बयान ने झकझोर दिया

Mohit Saini
Fatima Sana Shaikh Harassment: बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक, कई एक्ट्रेसेस ने कम उम्र में उत्पीड़न और गलत व्यवहार का सामना करने के बारे में हिम्मत से बात की है। ऐसा ही एक दमदार खुलासा पॉपुलर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने किया, जिन्होंने एक परेशान करने वाली घटना के बारे में बताया, जिसमें उनके साथ छेड़छाड़ हुई और जब उन्होंने खुद का बचाव करने की कोशिश की तो उन पर हमला भी किया गया। आइए देखें कि क्या हुआ था और कैसे एक्ट्रेस ने बहादुरी से अपना अनुभव शेयर किया।

फातिमा सना शेख ने अपना 34वां जन्मदिन मनाया

Fatima Sana Shaikh Harassment

फातिमा सना शेख आज अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस, जिनके पिता हिंदू और मां मुस्लिम हैं, हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और अनुभवों के बारे में खुलकर बात करती रही हैं।

फातिमा सना शेख ने अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बताया

एक पुराने इंटरव्यू में, फातिमा सना शेख ने खुलासा किया कि उन्हें एक बार पब्लिक में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, “एक बार, एक आदमी ने मुझे गलत तरीके से छुआ। मैंने उसे मारा।” हालांकि, स्थिति ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया।

उस आदमी ने उन्हें वापस जोर से मारा

फातिमा ने आगे बताया, “जब मैंने उसे मारा, तो उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे गलत तरीके से छुआ था, लेकिन वह गुस्सा हो गया और बदले में मुझ पर हमला कर दिया।” उनके बयान ने इस कड़वी सच्चाई को उजागर किया कि जब महिलाएं अपने लिए खड़ी होती हैं, तब भी उन्हें न्याय के बजाय अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है।

‘इस घटना ने मुझे और सावधान बना दिया’ – फातिमा

घटना के असर के बारे में बात करते हुए फातिमा ने कहा, “इसके बाद, मैं और सावधान हो गई। मुझे एहसास हुआ कि हमें ऐसी स्थितियों में यह भी सोचना पड़ता है कि कैसे रिएक्ट करें। यह विडंबना है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और फिर भी हमें ही नतीजों के बारे में चिंता करनी पड़ती है।” उनके शब्दों से कई महिलाएं सहमत हुईं जिन्होंने ऐसी ही स्थितियों का सामना किया है।

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरू किया

फातिमा सना शेख ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। वह कम उम्र में इश्क, चाची 420 और खूबसूरत जैसी फिल्मों में नज़र आईं, और अपनी मासूम परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता। ‘दंगल’ से मिली ज़बरदस्त शोहरत

हालांकि फातिमा ने कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन आमिर खान की ‘दंगल’ (2016) ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस फिल्म ने दुनिया भर में ₹2000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और फातिमा घर-घर में मशहूर हो गईं। गीता फोगाट के रूप में उनके रोल को बहुत सराहा गया।

फिल्में और करियर की खास बातें

दंगल के बाद, फातिमा ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’, ‘लूडो’, ‘मेट्रो इन डिनो’ और ‘सैम बहादुर’ जैसी फिल्मों में नज़र आईं। उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया है, जिससे एक एक्ट्रेस के तौर पर उनकी काबिलियत साबित होती है।

उत्पीड़न के खिलाफ एक मज़बूत आवाज़

फातिमा सना शेख की इतने दर्दनाक अनुभव के बारे में बोलने की हिम्मत की बहुत तारीफ हुई है। अपनी कहानी शेयर करके, उन्होंने कई ऐसी महिलाओं को हिम्मत दी है जो इसी तरह के ट्रॉमा से गुज़रती हैं लेकिन बोलने में हिचकिचाती हैं। उनकी यात्रा सिर्फ फिल्मों में सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और चुप्पी तोड़ने के बारे में भी है।