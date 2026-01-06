Fatima Sana Shaikh Bikini Pic: बीच पर आग लगा गईं फातिमा सना शेख, बिकिनी लुक ने मचाया तहलका

Fatima Sana Shaikh Pic: बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने एक बार फिर अपने शानदार वेकेशन लुक से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। ‘दंगल गर्ल’ के नाम से मशहूर फातिमा ने नए साल 2026 का स्वागत रिलैक्स्ड लेकिन सुपर ग्लैमरस स्टाइल में किया। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिससे फैंस को उनके हॉट बीच अवतार की झलक मिली।
फातिमा सना शेख का हॉट बीच लुक
View this post on Instagram
फातिमा की लेटेस्ट पोस्ट ने कड़ाके की ठंड में भी तापमान बढ़ा दिया है। अपने वेकेशन का आनंद लेते हुए, एक्ट्रेस ने नीले समुद्र के किनारे धूप सेंकते हुए बिकिनी में एक फोटो शेयर की। समुद्र किनारे उनका बोल्ड लेकिन शांत लुक फैंस को पूरी तरह से दीवाना बना गया है।
नेचुरल ब्यूटी ने सबका दिल जीत लिया
सिंपल और फ्रेश लुक रखते हुए, फातिमा ने नो-मेकअप लुक चुना, जिससे उनकी नेचुरल ब्यूटी और भी उभरकर सामने आई। ब्राउन बिकिनी पहने वह शांति से बैठी हुई, बीच की शांति का आनंद लेती दिख रही हैं। उनका सहज आकर्षण और शांत वाइब्स पूरे इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही हैं।
कैप्शन जिसने दिल जीत लिया
View this post on Instagram
तस्वीरों के साथ, फातिमा ने एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा जिसने फैंस के दिलों को छू लिया। उन्होंने लिखा,
“नए साल की शुरुआत कुछ बेहतरीन लोगों के साथ। तीसरी तस्वीर मेरी पसंदीदा है – यह निश्चित रूप से आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी।”
एक ‘स्पेशल गेस्ट’ के साथ मस्ती
फातिमा की पोस्ट की सबसे खास बात उनका पालतू कुत्ता है। तीसरी तस्वीर जिसका उन्होंने अपने कैप्शन में ज़िक्र किया है, उसमें उनका प्यारा कुत्ता दिख रहा है, और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उनका प्यारा दोस्त रेतीले किनारे पर खुशी-खुशी दौड़ता हुआ और समुद्र की लहरों में खेलता हुआ दिख रहा है। इस प्यारे पल ने उनकी पोस्ट में खुशी की एक एक्स्ट्रा डोज़ जोड़ दी।
फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई
जहां कई फैंस उनके ग्लैमरस बिकिनी लुक पर फिदा हो गए, वहीं दूसरे उनके कुत्ते की क्यूटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक बहुत ज़्यादा उत्साहित फैन ने तो कमेंट सेक्शन में फातिमा को शादी के लिए प्रपोज़ भी कर दिया। एक और यूज़र ने लिखा, “मैम, आप इस कड़ाके की ठंड में भी आग लगा रही हैं!”
कई यूज़र्स ने उनके नेचुरल, बिना मेकअप वाले लुक की भी तारीफ की।
एक सच्ची एनिमल लवर
फातिमा ने अक्सर खुद को एक एनिमल लवर बताया है, और ग्लैमरस पार्टियों में जाने के बजाय, उन्होंने अपने नए साल की शुरुआत अपने पालतू जानवर के साथ शांतिपूर्ण पल बिताकर की। जैसे ही उन्होंने तस्वीरें पोस्ट कीं, कमेंट सेक्शन प्यार और तारीफों से भर गया। फातिमा का वर्क फ्रंट
फातिमा सना शेख ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ‘चाची 420’ से की थी, जिसमें उन्होंने कमल हासन की बेटी का रोल निभाया था। हालांकि, उन्हें 2016 में आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दंगल’ से पहचान मिली। पिछले साल, वह ‘मेट्रो इन डिनो’ और ‘आप जैसा कोई’ जैसे प्रोजेक्ट्स में नज़र आईं।