Punjab Crime News : बेटी के चरित्र पर था पिता को शक, नहर में दिया धक्का, मौत

आरोपी पिता ने बेटी के हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

Punjab Crime News (आज समाज), फिरोजपुर : फिरोजपुर में एक बाप ने अपनी जवान बेटी की सिर्फ इस बात के लिए हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसकी बेटी का चरित्र सही नहीं है। इसके लिए उसने अपनी बेटी को मारने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। आरोपी ने हाथ बांधकर अपनी बेटी को अपने पीछे बाइक पर बैठा लिया और फिर नहर के पास जाकर उसे नहर के तेज बहाव वाले पानी में धक्का दे दिया। इससे उसकी बेटी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर शहर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इस तरह है पूरा मामला

एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि साहिल चौहान वासी गांव सतिए वाला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसका मामा सुरजीत सिंह वासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अपनी बड़ी बेटी प्रीत कौर (19 साल) के चाल-चलन पर शक करता था। इसी बात को लेकर कई बार उसके मामा ने अपनी बेटी के साथ मारपीट भी की है। इसी के चलते 30 सितंबर को रात करीब पौने नौ बजे आरोपी सुरजीत सिंह अपनी बेटी को बाइक के पीछे बैठाकर ले गया। इस संबंध में एक जानकार ने साहिल को इसकी जानकारी दी।

साहिल ने कहा कि उसे मामा पर शक हुआ तो वह बाइक पर सवार होकर मामा के पीछे चला गया। उसने देखा कि बाइक पर सवार प्रीत कौर के हाथ बंधे हुए हैं। जब खलील वाली नहर के पास मामा पहुंचा तो उसने प्रीत को नहर में धक्का दे दिया और वहां से फरार हो गया। इससे प्रीत की मौत हो गई। पुलिस ने साहिल चौहान के बयान पर आरोपी सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ने बेटी को नहर में फेंकते वीडियो भी बनाई है।

बरनाला में तेजधार हथियार से युवक की हत्या

बरनाला में मामूली कहासुनी के बाद हुए झगड़े में एक युवक की तेजधर हथयार से गला रेतकर हत्या करने का समाचार सामने आया है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय हीरा सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी गरचा रोड, बरनाला के रूप में हुई है। मृतक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि हीरा सिंह दशहरा के अवसर पर दहशरा देखने गया था। वहां दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। जिसमें उनके बेटे हीरा सिंह की बेवजह हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि हीरा सिंह का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन कुछ हत्यारों ने उनके बेटे की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध : मान