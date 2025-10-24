Sonipat Murder: सोनीपत में रजिंशन पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या

स्कॉर्पियो में आए थे हमलावर, 10 से 15 राउंड की फायरिंग

Sonipat Murder, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में आज सुबह स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता-पुत्र सोनीपत कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बदमाश स्कॉर्पियो को वहीं छोड़कर बाइक पर फरार हो गए। हमलावरों ने पिता-पुत्र पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की।

दोनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने मौत होने तक उन पर गोलियां बरसाईं। सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस और एसीपी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पिता-पुत्र की मौत हो चुकी थी। पुलिस टीम ने दोनों को अस्पताल भी भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान धर्मवीर (50) और उसके बेटे मोहित (25) के रूप में हुई है, जो खरखौदा के पास स्थित गांव गोपालपुर के निवासी थे। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है।

स्कोर्पियो के रेलिंग से टकराने पर, राहगीर की बाइक छीन कर भागे बदमाश

पिता-पुत्र की हत्या के बाद हमलावर वहां से भागने लगे। मगर, इसी दौरान उनकी स्कोर्पियो रेलिंग से टकरा गई। इससे स्कोर्पियो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद हमलावर स्कोर्पियो से उतरे और वहां से गुजर रहे गांव तुरकपुर के सुरेश की बाइक छीन कर उससे फरार हो गए

स्कॉर्पियो किसी साहिल पराशर के नाम पर रजिस्टर्ड

बदमाशों द्वारा छोड़ी गई स्कॉर्पियो को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शुरूआती जांच में यह स्कॉर्पियो साहिल पाराशर निवासी पोस्ट आॅफिस वाली गली, गांव खांडा के नाम रजिस्टर्ड मिली है। इसका 11 जुलाई 2025 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। पुलिस अब साहिल से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

स्कॉर्पियो में सवार थे 3 से 4 लोग

मिली जानकारी के मुताबिक हमला करने वाले 3 से 4 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। खरखौदा थाना क्षेत्र कलां रोड बाईपास से दिल्ली रोड की ओर उन्होंने पिता-पुत्र पर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की। हमले में दोनों को कई गोलियां लगीं, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी की

घटना की सूचना मिलते ही खरखौदा थाना पुलिस, एसीपी और सीआईए टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर खरखौदा के सिविल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

1 साल पहले भी हुई थी मोहित पर फायरिंग की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है। करीबन 1 साल पहले भी धर्मवीर के लड़के मोहित पर फायरिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे दौरान वह बच गया था। आज दोनों पिता-पुत्र पुरानी रंजिश के मामले में सोनीपत कोर्ट लगी तारीख पर पेश होने जा रहे थे।

