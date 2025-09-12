Bajrang Punia Father Passed Away: हरियाणा के ओलिंपियन पहलवान बजरंग पूनिया के पिता निधन, आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है बजरंग पूनिया

Bajrang Punia Father Passed Away, (आज समाज), झज्जर: हरियाणा के ओलिंपियन पहलवान बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया का गुरुवार देर सांय निधन हो गया। वह फेफड़ों की बीमारी से जुझ रहे थे। उनके दोनों फेफड़ों खराब हो गए थे। दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं पर गत सांय उन्होंने अंतिम सांस ली। झज्जर स्थित स्थित पैतृक गांव खुड्डन में सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि बजरंग पूनिया अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है।

चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइंन की थी। बजरंग के साथ जींद के जुलाना से विधायक विनेश फोगाट ने भी कांग्रेस में शामिल हुई थी। बजरंग का परिवार अभी सोनीपत के मॉडल टाउन में रहता है। बजरंग का सोनीपत के मॉडल टाउन में सुजान सिंह पार्क के पास घर है, जहां सन्नाटा पसरा है। घर का गेट बंद है।

पूरे परिवार की रीढ़ थे पिता

पिता के निधन पर बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा कि बापूजी हमारे साथ नहीं रहे। गुरुवार शाम सवा 6 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को यहां तक पहुंचाया था। वे हमारे पूरे परिवार की रीढ़ थे। समझ नहीं आ रहा कि उनके बिना आगे जीवन कैसा होगा।

सांसद कुमारी सैलजा ने जताया दुख

सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी बजरंग पूनिया के पिता के निधन पर दुख जताया। सैलजा ने कहा कि बजरंग पूनिया के पिता बलवान सिंह पूनिया के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें।

सोनीपत के मॉडल टाउन में रहता है परिवार

बजरंग का परिवार अभी सोनीपत के मॉडल टाउन में रहता है। बलवान सिंह रोज सुबह घर के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाते। आसपास के लोग उनसे मिलने आते और घंटों बातचीत करते। बलवान सिंह ने हमेशा सादा पहनावा अपनाया और अपने सरल स्वभाव से हर किसी को प्रभावित किया।

