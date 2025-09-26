Faridabad News: फरीदाबाद में दो बेटियों संग पिता ने लगाई फांसी, मौत

डेढ़ माह पहले हुई थी पत्नी की मौत

Faridabad News, (आज समाज), फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति द्वारा अपनी दो बेटियों सहित फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार देर रात साढ़े आठ बजे की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए है। आज पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दोनों बेटियों में एक तो मात्र डेढ़ महीने की थी, जबकि दूसरी बेटी की उम्र करीब दो साल बताई गई है। युवक की पहचान 35 वर्षीय युवक निखिल गोस्वामी निवासी सेक्टर 8 के रूप में हुई।

वह यहां अपने पिता उदय शंकर और भाई मनीष के साथ रहता था। डेढ़ माह पहले उसकी पत्नी पूजा की मौत डिलीवरी के वक्त हो गई थी। बताया गया कि बेटी को जन्म देने के बाद अधिक खून बहने से पूजा की मौत हुई थी। इससे पहले निखिल की दो साल की एक बेटी और थी, जिसका नाम सिद्धि था। डेढ़ माह की बेटी का नाम रिद्धि था।

दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई पुलिस

पड़ोसियों के मुताबिक, उन्हें सूचना रात साढ़े आठ बजे उस वक्त मिली, जबकि निखिल के पिता उदय शंकर बाहर से टहल कर आए। उस वक्त निखिल और उसकी दोनों बेटियां ही घर में थी। कमरे का दरवाजा न खोलने पर उसके पिता ने पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर एक कमरे में निखिल का फंदे से लटका हुआ शव मिला। इसी के बगल वाले कमरे में दोनों बेटियों के शव मिले।

पत्नी की मौत के बाद परेशान रहने लगा था निखिल

पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि करीब डेढ़ महीने पहले ही निखिल की पत्नी की डिलीवरी हुई थी। पत्नी के निधन के बाद से ही निखिल गहरे सदमे और डिप्रेशन में रहने लगा था। चह अक्सर अकेले रहता था। कहना है कि इसी मानसिक तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया।

निखिल के भाई की पत्नी भी हो चुकी मौत

पुलिस के मुताबिक, निखिल के भाई की पत्नी की भी आठ माह पहले हार्टअटैक से मौत हो गई थी। मनीष प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जबकि निखिल ने वर्तमान में कुछ नहीं करता था। एक साल पहले वह ठेकेदारी का काम करता था, जो उसने छोड़ दिया था। इनके पिता उदय शंकर इंडियन आॅयल कंपनी सेक्टर 12 से रिटायर्ड बताए गए है।

मूल रूप से यूपी का रहने वाला है परिवार

पुलिस के मुताबिक, उदय शंकर का परिवार मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। मगर, 40 साल से यहां सेक्टर आठ में अपना मकान बनाकर रहे रहे है। तीन मंजिलें मकान के फर्स्ट फ्लोर पर निखिल अपनी बेटियों के साथ रहता था। हादसे के बाद से परिवार और मोहल्ले में गम का माहौल है।

जांच में जुटी पुलिस

सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज प्रदीप कलकल ने बताया कि फांसी लगाने के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों से भी मामले की जानकारी की जा रही है।

