Ludhiana Crime News : घरेलू कलह में गई बाप-बेटे की जान

By
Harpreet Singh
-
0
217
Ludhiana Crime News : घरेलू कलह में गई बाप-बेटे की जान
Ludhiana Crime News : घरेलू कलह में गई बाप-बेटे की जान

बाप ने पहले बेटे को गालियां मारकर हत्या की फिर खुद भी जहर पीकर दे डाली जान

Ludhiana Crime News (आज समाज), लुधियाना : लुधियाना में एक रौंगटे खड़े कर देने वाले मामले में पिता-पुत्र को जान से हाथ धोना पड़ा है। मामला लुधियाना के न्यू एगर नगर एरिया का है। जहां पर घरेलू झगड़े की वजह से सेना से रिटायर्ड एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां मारकर अपने जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिर खुद भी घर में रखा सल्फास गटक लिया। जिससे आरोपी पिता की भी मौत हो गई। पड़ौसियों ने बताया कि घर में दोनों बाप-बेटा रहते थे। व्यक्ति की पत्नी की पांच साल पहले मौत हो चुकी है और उसकी दो बेटियां है जो शादी के बाद विदेश में बसी हुई हैं।

इस बात को लेकर रहता था विवाद

जानकारी के अनुसार आरोपी सुरिंदर सिंह सेना से रिटायर्ड था और उसकी पत्नी की पांच साल पहले मौत हो चुकी है। आरोपी के तीन साल पहले किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध बन गए थे और वह उसे अपने घर लाना चाहता था। जबकि उसका जवान बेटा गुरशरण सिंह उर्फ गिन्नी उसे इस बात से रोकता था। इसी वजह से दोनों में अक्सर विवाद रहता था। बताया जा रहा है कि रविवार रात को भी दोनों पिता-पुत्र में इसी बात पर विवाद हुआ जो बाद में बढ़ गया।

जिसके बाद सुरिंदर सिंह ने अचानक अपनी लाइसेंसी 12 बोर की दोनाली बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली आवाज घर के अंदर से आई। सुरिंदर ने बेटे गुरशरण सिंह पर गोली चलाई थी। गोली उसकी बाजू में लगी तो वह घर से बाहर दौड़ा। सुरिंदर ने बंदूक लेकर गिन्नी का पीछा किया और सड़क पर फायरिंग की। इसी दौरान उसे एक और गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद पिता ने 2 गोली और मार दी, जिससे बेटे की मौत हो गई।

10 मिनट में अपनी भी जान दे दी

इसके बाद सुरिंदर सिंह घर लौटा और करीब 10 मिनट के अंदर ही उसने सल्फास निगल लिया। इससे उसकी भी मौत हो गई। पड़ोसियों ने इस खूनी मंजर को देखा और पुलिस को सूचित किया। साथ ही दोनों को अस्पताल भी पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाइसेंसी हथियार को कब्जे में ले लिया है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट मामले में तीन काबू