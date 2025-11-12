Fatehabad Police (आज समाज), फतेहाबाद : दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में पुलिस अलर्ट मोड पर है, होना भी लाजिमी है, चूंकि जिस आई-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी और एक और संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी हरियाणा के फरीदाबाद से ही बरामद हुई। फरीदाबाद से ही भारी मात्रा में RDX भी बरामद हुआ। ऐसे में दिल्ली कार ब्लास्ट का कनेक्शन कहीं न कहीं हरियाणा से भी है।

दो दिन पहले रोहतक में एक कार से एक करोड़ की नगद राशि बरामद हुई थी

इस ब्लास्ट के बाद वैसे तो कईं राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसी कड़ी में जहां दो दिन पहले रोहतक में एक कार से करीब एक करोड़ की नगद राशि बरामद हुई थी, तो आज फतेहाबाद पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से पौने 2 करोड़ रुपये कैश बरामद किया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते कार और कैश को जब्त कर लिया है। मशीन के जरिए रकम की गिनती की गई। मामले की जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक कार में भारी मात्रा में कैश लेकर रतिया रोड से गुजरने वाले हैं।

पौने 2 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ

इस सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और एक संदिग्ध कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें से पौने 2 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ। पुलिस इस मामले में कार सवार व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी राशि का जरिया क्या है और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि दिल्ली धमाके के बाद जिले में पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

