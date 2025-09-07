FASTag Annual Pass Update : FASTag वार्षिक पास की सुविधा शुरू, HighwayYatra ऐप या NHAI वेबसाइट से करे सक्रिय

FASTag Annual Pass Update(आज समाज) : अगर आप अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag वार्षिक पास की सुविधा शुरू की है, जिससे आपको एक साल तक टोल टैक्स से छूट मिल सकती है।

यह पास सिर्फ़ ₹3,000 में उपलब्ध है और 15 अगस्त से लागू हो गया है। पहले ही दिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यह पास ख़रीदा है। यह पास देश भर के 1150 टोल प्लाज़ा पर मान्य होगा और आपकी यात्रा को और भी आसान बनाएगा। आइए इस पास के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पास एक साल या 200 टोल प्लाज़ा क्रॉसिंग तक मान्य

FASTag वार्षिक पास उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं। एक बार ₹3,000 का भुगतान करने के बाद, यह पास एक साल या 200 टोल प्लाज़ा क्रॉसिंग तक मान्य होगा। यह सुविधा कार, जीप और वैन जैसे सभी निजी वाहनों के लिए उपलब्ध है। भुगतान करने के दो घंटे के भीतर, यह पास HighwayYatra ऐप या NHAI वेबसाइट से सक्रिय हो जाएगा।

FASTag वार्षिक पास खरीदना बहुत आसान

अपना FASTag वार्षिक पास खरीदना बहुत आसान है। आप इसे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके खरीद सकते हैं:

सबसे पहले, अपने स्मार्टफ़ोन पर Google Play Store या Apple App Store से ‘Highway Yatra ऐप’ डाउनलोड करें।

ऐप खोलें और मेनू में ‘वार्षिक पास’ पर जाएँ।

अब ‘प्री-बुक’ विकल्प पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपने वाहन का पंजीकरण नंबर और FASTag डेटा तैयार रखें।

मांगी गई जानकारी में अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें, जो आपके FASTag से जुड़ा है।

सिस्टम आपके वाहन की पात्रता की जाँच करेगा।

अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें।

इसके बाद, UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग में से कोई एक भुगतान विकल्प चुनें।

अंत में, ₹3,000 का भुगतान करें। आपका वार्षिक पास तैयार है।

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, आप NHAI हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए NHAI ने हर टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की तैनाती भी की है। यह कदम यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की एक बड़ी पहल है।