Fasal Bima Yojana Big Change : जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान पर सरकार देगी मुआवजा

Fasal Bima Yojana Big Change,आज समाज : भारत को खेती-बाड़ी वाला देश माना जाता है, और आज भी एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। फसलें किसानों की कमाई का मुख्य ज़रिया हैं, लेकिन मौसम की मार और कुदरती आफ़तों की वजह से अक्सर उनकी फसलों को नुकसान होता है।

अचानक बारिश, तूफ़ान, ओले, सूखा और कीड़े-मकौड़े फसलों को बर्बाद कर देते हैं। किसानों की मेहनत तो डूबती ही है, उन्हें पैसे की भी दिक्कत होती है। किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार कई स्कीम में मदद करती है, जिनमें सबसे खास है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

नुकसान की भरपाई

बहुत से किसान फसल इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और फसल खराब होने पर उन्हें मुआवज़ा नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार लगातार किसानों को इंश्योरेंस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देती है। फसल इंश्योरेंस कुदरती आफ़तों, कीड़ों या बीमारियों से होने वाले नुकसान की हालत में किसानों को पैसे की राहत देता है। किसान इस स्कीम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

दो बड़े बदलाव

किसानों के लंबे समय से चले आ रहे सवालों और मांगों के जवाब में, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में दो बड़े बदलाव किए हैं। अब जंगली जानवरों से फसल खराब होने पर भी बीमा का फायदा मिलेगा, जबकि पहले ऐसे नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था।

इसके अलावा, भारी बारिश या लंबे समय तक पानी भरने से फसलें डूब जाने पर भी पूरा बीमा कवरेज दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए यह घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी भी मुश्किल में किसानों को नहीं छोड़ेगी और किसी भी नुकसान के लिए मदद देगी।

बीमा में क्या क्या शामिल

यह स्कीम किसानों को कई तरह की सुरक्षा देती है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आग, कीड़े-मकौड़े और बीमारियों से होने वाले नुकसान पहले से ही इस स्कीम के तहत कवर थे। अब, इसमें जंगली जानवर और ज़्यादा बारिश से खेतों में पानी भरने जैसी स्थितियां भी शामिल हैं। इससे उन किसानों को काफी राहत मिलेगी जिनकी फसलें इन वजहों से अक्सर खराब हो जाती हैं।

फसल कटने के बाद भी किसानों को सुरक्षा मिलती है। अगर कटाई के बाद बारिश, तूफ़ान या किसी और वजह से फ़सल खराब हो जाती है, तो 14 दिनों के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है। पहले, नुकसान का अंदाज़ा लगाने में समय लगता था, लेकिन अब सैटेलाइट, ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंस्पेक्शन जल्दी हो जाता है, और मुआवज़ा भी जल्दी मिल जाता है।

इंश्योरेंस प्रीमियम

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के तहत, किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। खरीफ़ फ़सलों के लिए प्रीमियम 2%, रबी फ़सलों के लिए 1.5% और बागवानी या कैश फ़सलों के लिए 5% है। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं। यह कम प्रीमियम इस स्कीम को किसानों के लिए और भी फ़ायदेमंद बनाता है।

सरकार ने PM फ़सल बीमा योजना का फ़ायदा उठाने के लिए एक कैटेगरी बनाई है। इस कैटेगरी में ज़मीन के मालिक किसान, बटाईदार किसान और किराए पर खेती करने वाले किसान शामिल हैं, और इंश्योरेंस सिर्फ़ खेती की जा रही ज़मीन पर ही मिलेगा।

PM फसल बीमा योजना के लिए कैसे करें अप्लाई ?

सबसे पहले, वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।

सबसे पहले, फार्मर कॉर्नर – गेस्ट फार्मर पर क्लिक करें।

इसमें आपको अपना नाम, पता, आधार और बैंक डिटेल्स भरनी होंगी।

इसके बाद, OTP से लॉग इन करें।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

पेमेंट के बाद, रसीद डाउनलोड करें।

अप्लाई करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

PM किसान फसल बीमा योजना के लिए, आपको पासपोर्ट साइड फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, लैंड रिकॉर्ड या टेनेंसी प्रूफ और बोई गई फसल का डिक्लेरेशन चाहिए होगा।

