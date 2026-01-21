Farrhana Bhatt Controversy: Bigg Boss 19 में फिक्सिंग का आरोप! फरहाना भट्ट के ‘फेक’ चेहरे पर उठे सवाल, ऑडियो क्लिप वायरल

Farrhana Bhatt controversy: : सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा दर्शकों के बीच एक हॉट टॉपिक रहा है, लेकिन इस बार बिग बॉस 19 से जुड़ा विवाद सोशल मीडिया पर छा गया है। अब BB19 की रनर-अप फरहाना भट्ट सुर्खियों में हैं, क्योंकि कथित तस्वीरें, ऑडियो क्लिप और व्हाट्सएप चैट ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे संभावित धांधली और पक्षपात पर नई बहस छिड़ गई है।

नेटिज़न्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या फरहाना का रनर-अप तक का सफर – और कंटेस्टेंट बसीर अली का एविक्शन – उनकी टीम और शो के क्रिएटिव स्टाफ से जुड़ी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था।

क्या फरहाना भट्ट को गलत फायदा मिला?

बिग बॉस का प्रोडक्शन एंडेमोल शाइन इंडिया करती है, और खास बात यह है कि फरहाना भट्ट के करीबी भास्कर भट्ट पहले कंपनी में सीनियर क्रिएटिव मेंबर के तौर पर काम कर चुके हैं। अब यह कनेक्शन जांच के दायरे में आ गया है।

एक X (पहले ट्विटर) यूजर ने कथित ऑडियो क्लिप शेयर किए, जिसमें दावा किया गया है कि क्रिएटिव टीम के सदस्य फरहाना का पक्ष ले रहे थे, जबकि जानबूझकर दूसरे कंटेस्टेंट्स की पब्लिक इमेज को खराब कर रहे थे।

क्लिप शेयर करते हुए यूजर ने लिखा: “सच कभी छिपता नहीं। अब हर कोई एंडेमोल की क्रिएटिव टीम में फरहाना के मजबूत कनेक्शन के बारे में जानता है। यह दूसरे कंटेस्टेंट्स को बदनाम करने की एक सोची-समझी कोशिश थी।”

पूर्व सहयोगी ने लगाए गंभीर आरोप

I’ve decided I can’t be part of this fandom. I trusted @Farrhana_bhatt with whole heart😔 fought for her more than I ever fought for myself💔 but now everything feels fake. Just got to know she’s actual head of Endemol and secretly controlling everything. 1/4 — Hana’s Noon Chai (@mystic_tweetx) January 18, 2026



विवाद तब और बढ़ गया जब यश नाम का एक शख्स, जिसने दावा किया कि उसने पहले फरहाना के साथ काम किया है, उसने उनके और उनकी टीम के खिलाफ स्क्रीनशॉट और आरोपों के साथ सामने आया। इसके जवाब में, फरहाना की टीम ‘यंग फिल्मीस्तान’ ने एक बयान जारी कर यश पर धोखे का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा: “हमने इस शख्स पर भरोसा किया – एक फैन होने से लेकर उसे मुंबई लाने और उसे काम के मौके देने तक। उसने हमारे भरोसे का जवाब धोखे से दिया।” यह बयान तब सामने आया जब यश ने कथित तौर पर अपने दावों के सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट लीक किए।

रनर-अप रिजल्ट पर सवाल उठे



यश के अनुसार, बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में फरहाना के करीबी लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में मदद की, जिससे आखिरकार वह रनर-अप बनीं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आदिल सईद नाम का एक व्यक्ति, जो कथित तौर पर क्रिएटिव टीम का हिस्सा था, अपनी पहचान छिपाने के लिए अक्सर कैमरे पर मास्क पहनकर आता था। यश का दावा है कि आदिल यंग फिल्मीस्तान का मालिक भी है।

पेमेंट विवाद और फरहाना भट्ट की चुप्पी

यश ने फरहाना और उनकी टीम पर सोशल मीडिया मैनेजर और PR प्रोफेशनल के तौर पर दी गई सेवाओं के लिए पेमेंट न करने का भी आरोप लगाया है।

The Young Filmmistaan Farhana PR team failed to pay their employees. I worked as Farhana’s social media manager and also served as a PR associate with the Farhana PR team, but my dues were not cleared. Legal Notice: Served to #FarrhanaBhatt pr team ( Young Filmistaan )… https://t.co/RByp2DXuh6 — YASH 🇮🇳 (@yashtrendseteer) January 19, 2026



अभी तक, फरहाना भट्ट ने इन गंभीर आरोपों पर कोई पर्सनल बयान जारी नहीं किया है। वायरल ऑडियो या चैट्स के बारे में उनकी या बिग बॉस मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल सफाई जारी नहीं की गई है।

बिग बॉस 19 फिनाले रीकैप

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर, 2025 को प्रसारित हुआ, जिसमें गौरव खन्ना विनर बने, जबकि फरहाना भट्ट रनर-अप रहीं।

More concrete proof that Farhana Bhatt’s PR team, owner of Young Filmistaan, Adil Sayeed were part of the Bigg Boss creative team. > At the finale day at 10 P.M., they know live voting at 11:30.

> Two days earlier, they already knew that the entire house would be nominated.

>… pic.twitter.com/Pj24MNe594 — YASH 🇮🇳 (@yashtrendseteer) January 19, 2026

अभी ऑनलाइन चल रहे सभी दावे सिर्फ़ आरोप हैं और उनकी पुष्टि नहीं हुई है। जब तक ऑफिशियल बयान या जांच इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर देते, तब तक दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे इस विवाद को सावधानी से देखें।

