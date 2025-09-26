Mohali Breaking News : किसानों को मंडियों में ही मिलेंगी प्रर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं : बरसट

कहा, प्रदेश की मंडियों में 29 और एटीएम लगाए जाएंगे, मंडी बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध

Mohali Breaking News (आज समाज), एसएएस नगर (मोहाली) : मोहाली स्थित मंडी बोर्ड मुख्यालय में बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स (बीओडी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट ने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड प्रदेश के किसानों को मंडियों में ही पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश के 14 जिलों में 29 और एटीएम लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि पटियाला और जालंधर की मंडियों में चार एटीएम पहले ही चालू हो चुके हैं। ये एटीएम किसानों और आम जनता के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करके उनका समय और मेहनत बचाने में बेहद लाभदायक साबित हो रहे हैं और साथ ही पंजाब मंडी बोर्ड की आय में भी वृद्धि कर रहे हैं।

मंडी बोर्ड के कई मुख्य एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया

चेयरमैन ने बताया कि बैठक के दौरान मंडी बोर्ड से संबंधित विभिन्न मुख्य एजेंडों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों को जल्द से जल्द लागू करने का संकल्प भी लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उठाए जा रहे कदमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें मंडियों में यूनिपोल लगाना, खाली प्लॉटों की ई-नीलामी और मंडियों में किसानों, आढ़तियों, मजदूरों और आम जनता की सुविधा के लिए अन्य विकास कार्य शामिल हैं।

धान की सुचारू खरीद के लिए सरकार प्रतिबद्ध

राज्य सरकार की सुचारू खरीद संबंधी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बरसट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि मौजूदा खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा 1822 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सफाई, बिजली, पीने का पानी, शौचालय, शेड और बैठने की पुख़्ता व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों, आढ़तियों और मजदूरों के कामकाज को सुचारू बनाया जा सके। बैठक में पिछली बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स मीटिंग के दौरान लिए गए फैसलों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।

