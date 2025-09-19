GST New Rate : जीएसटी कटौती से किसानों को होगा लाभ : कृषि मंत्री

कहा, ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों के दाम में आएगी गिरावट

GST New Rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो रही हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि इन दरों में बदलाव के बाद रोजमर्रा के उपयोग की 90 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जिससे देश के मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को अच्छा खासा फायदा होगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने यह दावा किया है कि नई दरें लागू होने से देश के किसानों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि टैÑक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण सस्ते हो जाएंगे और कृषि लागत में कमी आएगी।

कृषि मंत्री ने ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों से की अपील

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माताओं से अपील की कि 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी कटौती का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस कदम से अलग-अलग श्रेणी के ट्रैक्टरों की कीमतों में 23,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक की कमी आएगी।

चौहान ने कृषि उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा कि जीएसटी में कमी से न केवल ट्रैक्टर सस्ते होंगे बल्कि देशभर में चल रहे कस्टम हायरिंग सेंटर्स (उऌउ२) पर उपलब्ध मशीनरी की लागत भी घटेगी। इसके चलते किसानों को किराये पर मशीनें लेने में भी राहत मिलेगी। कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) का प्राथमिक उद्देश्य सीमांत और छोटे किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण और मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराना है।

कृषि मंत्री ने बताया केंद्र सरकार का उद्देश्य

चौहान ने कहा कि जीएसटी में कमी से किसानों को सीधा लाभ होगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, जिसके लिए न केवल उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, बल्कि खेती की लागत को भी कम करना है। मंत्री ने विभिन्न ट्रैक्टर श्रेणियों में अपेक्षित मूल्य कटौती की जानकारी दी। इसमें 35 एचपी ट्रैक्टरों के लिए 41,000 रुपये, 45 एचपी ट्रैक्टरों के लिए 45,000 रुपये, 50 एचपी ट्रैक्टरों के लिए 53,000 रुपये और 75 एचपी ट्रैक्टरों के लिए 63,000 रुपये। बागवानी में इस्तेमाल होने वाले कॉम्पैक्ट ट्रैक्टरों की कीमत में लगभग 23,000 रुपये की कमी आएगी।

