Farmers Protest : तहसील कार्यालय पर 11 वें दिन जारी रहा धरना

तहसीलदार के आदेश पत्र नहीं पहुंचा, जारी रहा धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। तहसील कार्यालय में चार माह से तहसीलदार के रिक्त पद पर स्थाई अधिकारी की तैनाती न होने के खिलाफ तहसील परिसर में 11 वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उग्र किसानों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा की अध्यक्षता में संचालित धरने को संबोधित करते हुए इनेलो प्रदेश महासचिव व पूर्व चेयरमैन विजय पंचगावां ने कहा कि अधिकारियों को बार बार अतिरिक्त कार्यभार मिलने से दैनिक कामकाज ठप्प है और इससे बेवजह भ्रष्टाचार को बढावा मिल रहा है।

चार माह से रिक्त पद से भूमि रजिस्ट्री, प्रमाणपत्र व अन्य कार्य के लिए दर दर भटकना पड़ रहा

पिछले चार माह से तहसीलदार का पद रिक्त होने से डीआरओ को अतिरिक्त कार्यभार देकर उनको परेशान किया जा रहा है। उपमंडल मुख्यालय के तहसीलदार के रिक्त पद पर जिला राजस्व अधिकारी की अतिरिक्त तैनाती कर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। चार माह से रिक्त पद से भूमि रजिस्ट्री, प्रमाणपत्र व अन्य कार्य के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जिला प्रशासन बाढड़ा उपमंडल के साथ हर मामले में सौतेला व्यवहार कर रहा है।

इससे राजस्व, भूमि संबधी केसों की सुनवाई तो दूर भूमि की रजिस्ट्री, किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य प्रमाणपत्रों के लिए भी एक-एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले एक माह से तो कभी पेपरलेस तो कभी डीआरओ के तबादले के कारण तहसील कामकाज पूरी तरह ग्रहण लग गया है लेकिन बार बार अपील के बावजूद किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है जिस पर दो बार सीएम, उपायुक्त व एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद किसी भी तहसीलदार की स्थाई तैनाती नहीं होने से अब किसानों के सामने धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

विधायक को बार बार अधिकारियों के रिक्त पदों से अवगत करवाया है लेकिन कोई समाधान नहीं होने हुआ है जिससे अब सोमवार को तहसील कार्यालय पर तालाबंदी कर रोष प्रकट कर बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार बाढड़ा को उपमंडल बनाकर झूठी वाहवाही लूट रही है जबकी यहां पर एसडीएम से लेकर तहसीलदार, बीडीपीओ, एसडीओ के या तो पद रिक्त रहते हैं या फिर वह यहां पर बैठकर आमजन की समस्याएं सुनने की बजाए दादरी जिला मुख्यालय पर बैठकर समय बिता रहे हैं और जनता को परेशानी से जूझना पड़ रहा है।

नवंबर माह में एक भी किसान का क्रेडिट कार्ड, भूमि रजिस्ट्री नहीं होने से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है लेकिन प्रशासन मौन साधे हुए हैं जो न्यायसंगत नहीं है। दोपहर के समय तहसीलदार की जगह डीआरओ द्वारा कार्यालय में पहुंचने पर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल भाकियू, अधिवक्ता संघ, नंबरदार एसोसिएशन, स्टांप वेंडर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। उनके अलावा अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट संजीव श्योराण, भाकियू महासचिव ओमप्रकाश उमरवास, अधिवक्ता अनिल मान, एडवोकेट अशोक श्योराण, नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष राजबीर हंसावास, पूर्व सरपंच वेदप्रकाश, करणसिंह बाढड़ा, अतर सिंह बाढड़ा, पूर्व सरपंच गिरधारी मोद, सतबीर बाढड़ा, कमलसिंह हड़ौदी, आनंद वालिया, राम अवतार लाड, अजय आर्य, विकास इत्यादि मौजूद रहे।

